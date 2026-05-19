الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
بتهمة سرقة الشقق السكنية في القاهرة.. عاطل يواجه هذه العقوبة بالقانون

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة سرقة محتويات ومتعلقات شخصية من داخل شقة بأسلوب "التسلق"، في منطقة النزهة.

تفاصيل الواقعة 

وتمكن رجال المباحث من ضبط (عاطل) لارتكابه واقعة سرقة 2 مروحة حائط – شاشات عرض - بعض المتعلقات الشخصية، من داخل مسكن أحد الأشخاص بأسلوب "التسلق" بدائرة قسم شرطة النزهة، وبإرشاده تم ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليه سيئى النية (مالك مقهى وتاجر خردة – مقيمان بدائرة القسم).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق، وإحالته إلى المحاكمة.

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى لهؤلاء المواطنين

بمناسبة العيد.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف والتنفيذ خلال ساعات

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

غداً.. قطع المياه 8 ساعات عن عدد من المناطق بالجيزة

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

لمدة ٦ ساعات … انقطاع المياه عن عدد من المناطق بمحافظة القاهرة لهذا السبب

