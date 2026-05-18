الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سياحة اليخوت والغوص.. حزمة خدمات مميكنة ومنصة إلكترونية للمستثمرين

أعلنت وزارة السياحة والآثار، عن الإطلاق الرسمي لحزمة من الخدمات الإلكترونية المميكنة الموجهة خصيصاً لمراكز الغوص والأنشطة البحرية.

وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع توجهات الدولة لميكنة الأداء الحكومي، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي عبر الفصل التام بين طالب الخدمة ومقدمها.

تيسير الإجراءات وفصل مقدم الخدمة عن طالبها

وأوضح محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، أن المنظومة الجديدة جاءت استجابةً للتحديات التي واجهت المستثمرين في النظام التقليدي؛ حيث تتيح المنصة الآن إنجاز المعاملات على مدار الساعة ومن أي مكان، وتشمل الخدمات الجديدة:

  • تسجيل المفوض لأول مرة وتحديث البيانات الأساسية
  • إصدار وتجديد تراخيص مراكز الغوص والأنشطة البحرية، أو تعديل سماتها التجارية
  • خدمات إلغاء التراخيص أو الإيقاف المؤقت لها
  • تعديل وتجديد بيانات المدير المسؤول عن المركز، أو إضافة أنشطة بحرية جديدة

منصة رسمية ودليل إرشادي للمستخدمين

وأشار الدكتور محمد شعبان معاون وزير السياحة والآثار للخدمات الرقمية، إلى أنه يمكن لأصحاب المراكز والمفوضين الاستفادة من الخدمات عبر المنصة الإلكترونية الرسمية:

👉 https://eservices.mota.gov.eg/MOTA/Welcome.aspx

وأضاف شعبان أنه تم توفير دليل إرشادي متكامل عبر المنصة لتبسيط خطوات التسجيل، مؤكداً أن المنظومة صُممت وفق أحدث معايير تجربة المستخدم لتقليل دورة العمل والزمن المستغرق لتقديم الخدمة.

ورش عمل لتقديم الدعم الفني وإصدار أول رخصة

وعن آليات التطبيق على أرض الواقع، صرّح إسلام سليم مدير عام الإدارة العامة للغوص والأنشطة البحرية، بأنه تم الإعلان عن المنظومة خلال ورشة عمل موسعة عُقدت بمدينة شرم الشيخ، بالتنسيق مع غرفة سياحة الغوص وبحضور المديرين الفنيين ومفوضي المراكز.

وكشف سليم عن نجاح التطبيق العملي للمنظومة، حيث شهدت ورشة العمل إصدار أول رخصة مميكنة لأحد مراكز الغوص في شرم الشيخ عبر المنصة الجديدة. وأعلن عن التجهيز لعقد ورشة عمل ثانية بمدينة الغردقة خلال الفترة المقبلة، لتقديم الدعم الفني اللازم وشرح آليات التسجيل لكافة المتعاملين في محافظة البحر الأحمر لضمان التشغيل الفعال للمنظومة.

طريقة عمل شوربة الفول النابت

