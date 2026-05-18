بدر عبد العاطي: زيارة إسبانيا تعكس عمق الشراكة الإستراتيجية بين القاهرة ومدريد

أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن زيارته الحالية إلى إسبانيا تأتي تلبيةً لدعوة كريمة من وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، مشيرًا إلى أنها تعكس عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين مصر وإسبانيا.

وقال بدر عبد العاطي، خلال كلمته التي ألقاها بمؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني في مدريد، أن العلاقات الثنائية شهدت تطورًا غير مسبوق خلال الفترة الأخيرة، خاصة عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إسبانيا، والتي أسهمت في الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، تلتها زيارة ملك إسبانيا إلى مصر للمشاركة في افتتاح المتحف المصري الكبير.

مختلف المجالات

وأضاف وزير الخارجية أن المباحثات مع الجانب الإسباني تناولت آخر مستجدات العلاقات الثنائية، إلى جانب وضع جدول تنفيذي لتفعيل الشراكة الاستراتيجية الموقعة بين البلدين في فبراير 2025، بما يعزز التعاون المشترك في مختلف المجالات.