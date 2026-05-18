خبير سياحى: مصر تتصدر الوجهات الشتوية المفضلة للألمان في موسم 2025/2026

أكد محمد عيد الخبير السياحى أن تصدر مصر قائمة الوجهات السياحية الشتوية المفضلة لدى السائحين الألمان خلال موسم 2025/2026، وفقًا لتقرير دولى المانى معترف به ، يمثل إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل النجاحات التي يحققها قطاع السياحة المصري.

وقال عيد إن إزاحة مصر لإسبانيا من صدارة الوجهات الشتوية لأول مرة يعكس الثقة المتزايدة في المقصد السياحي المصري، مشيرًا إلى أن تنوع المنتج السياحي المصري وجودة الخدمات الفندقية كان لهما الدور الأكبر في هذا التفوق.

وأوضح أن التقرير أظهر أن 86% من السياح الألمان القادمين إلى مصر اختاروا الإقامة في فنادق الأربع والخمس نجوم، وهو ما يعكس ارتفاع مستوى الطلب على السياحة الفاخرة، إضافة إلى أن متوسط مدة إقامة السائح الألماني بلغ نحو 9.5 يوم، وهو مؤشر قوي على جاذبية المقصد المصري وقدرته على الاحتفاظ بالسائح لفترة أطول.

وأضاف عيد أن استقبال مصر 5.6 ملايين سائح خلال أول 90 يومًا من العام الجاري يُعد رقمًا تاريخيًا غير مسبوق، مؤكدًا أن خطة الدولة لاستقبال 21 مليون سائح بحلول نهاية عام 2026 تسير بخطى ثابتة، مدعومة بالتوسع الكبير في الطاقة الفندقية.

وأشار إلى أن خطة إضافة نحو 340 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2030 تعكس رؤية استراتيجية واضحة لاستيعاب النمو المتسارع في أعداد السائحين، خاصة في المدن السياحية الرئيسية مثل الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والساحل الشمالي.

واختتم محمد عيد تصريحاته بالتأكيد على أن السوق الألماني سيظل أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، مشددًا على أهمية الاستمرار في تطوير الخدمات والبنية التحتية والحفاظ على جودة التجربة السياحية لضمان استمرار الريادة المصرية في الأسواق الأوروبية.