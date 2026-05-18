الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

خبير سياحى: مصر تتصدر الوجهات الشتوية المفضلة للألمان في موسم 2025/2026

محمد عيد
أكد محمد عيد الخبير السياحى  أن تصدر مصر قائمة الوجهات السياحية الشتوية المفضلة لدى السائحين الألمان خلال موسم 2025/2026، وفقًا لتقرير دولى المانى معترف به ، يمثل إنجازًا جديدًا يُضاف إلى سجل النجاحات التي يحققها قطاع السياحة المصري.

وقال عيد إن إزاحة مصر لإسبانيا من صدارة الوجهات الشتوية لأول مرة يعكس الثقة المتزايدة في المقصد السياحي المصري، مشيرًا إلى أن تنوع المنتج السياحي المصري وجودة الخدمات الفندقية كان لهما الدور الأكبر في هذا التفوق.

وأوضح أن التقرير أظهر أن 86% من السياح الألمان القادمين إلى مصر اختاروا الإقامة في فنادق الأربع والخمس نجوم، وهو ما يعكس ارتفاع مستوى الطلب على السياحة الفاخرة، إضافة إلى أن متوسط مدة إقامة السائح الألماني بلغ نحو 9.5 يوم، وهو مؤشر قوي على جاذبية المقصد المصري وقدرته على الاحتفاظ بالسائح لفترة أطول.

وأضاف عيد أن استقبال مصر 5.6 ملايين سائح خلال أول 90 يومًا من العام الجاري يُعد رقمًا تاريخيًا غير مسبوق، مؤكدًا أن خطة الدولة لاستقبال 21 مليون سائح بحلول نهاية عام 2026 تسير بخطى ثابتة، مدعومة بالتوسع الكبير في الطاقة الفندقية.

وأشار إلى أن خطة إضافة نحو 340 ألف غرفة فندقية جديدة بحلول عام 2030 تعكس رؤية استراتيجية واضحة لاستيعاب النمو المتسارع في أعداد السائحين، خاصة في المدن السياحية الرئيسية مثل الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم والساحل الشمالي.

واختتم محمد عيد تصريحاته بالتأكيد على أن السوق الألماني سيظل أحد أهم الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر، مشددًا على أهمية الاستمرار في تطوير الخدمات والبنية التحتية والحفاظ على جودة التجربة السياحية لضمان استمرار الريادة المصرية في الأسواق الأوروبية.

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. الكهرباء تزف بشرى لهؤلاء المواطنين

كانت مثالًا للهدوء والالتزام.. أب يودع ابنته الوحيدة بكلمات تُبكي القلوب: "اللهم إني استودعتها عندك"

فارق 13 درجة كاملة.. الأرصاد تكشف مفاجأة بشأن طقس الغد

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

أسرار الليلة الدامية .. إيران تكشف لأول مرة تفاصيل إصابة مجتبى خامنئي ونقله للمستشفى

تصل لـ 47 درجة | تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

عاجل .. نقل ييس توروب مدرب الأهلي إلى المستشفى

بمتوسط مليون جنيه .. أرخص 5 سيارات ‏SUV‏ زيرو

احذر قبل الشراء.. حيل يستخدمها بعض تجار المواشي لزيادة وزن الأضحـ.ية

حكاية بطل.. قصة استشهاد رقيب محمد قطب رمضان| فيديو

باللهجة المصرية .. العراقية عفراء سلطان تطرح ثاني أعمالها مع روتانا

حقيقة فيديو احتجاز معلم داخل فصل بالقليوبية.. التعليم تكشف التفاصيل الكاملة

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

