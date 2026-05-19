الإشراف العام
رياضة

«توروب» يغادر المستشفى وينضم إلى معسكر الأهلي

عبدالله هشام

أكد الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تحسن حالة ييس توروب، المدير الفني للفريق وخروجه من المستشفى. 

وأوضح أن المدير الفني انضم إلى معسكر الأهلي بالإسكندرية، ومن المقرر أن يقود التدريب مساء اليوم استعدادًا لمواجهة المصري غدًا الأربعاء في الجولة الأخيرة ببطولة الدوري.


ويستعد الأهلي لمواجهة المصري البورسعيدي، في الثامنة مساء غدٍ الأربعاء، ضمن منافسات الجولة السابعة والأخيرة من مرحلة التتويج ببطولة الدوري، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

ويختتم الأهلي، بقيادة مدربه الدنماركي ييس توروب، تدريباته اليوم الثلاثاء استعدادًا للمواجهة المرتقبة، التي تمثل الفرصة الأخيرة للفريق من أجل مواصلة المنافسة على لقب الدوري وضمان التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا.

تحذيرات من قوة المصري الهجومية
وحذر توروب لاعبي الأهلي من خطورة فريق المصري، بقيادة المدير الفني عماد النحاس، مؤكدًا أن الفريق البورسعيدي يجيد تقديم مباريات قوية أمام الكبار، وهو ما ظهر خلال مواجهة الدور الأول التي انتهت بالتعادل السلبي.

كما طالب مدرب الأهلي مدافعي فريقه بالتركيز الكامل والتمركز الجيد، في ظل امتلاك المصري عناصر هجومية مميزة، يتقدمهم صلاح محسن.

القناة الناقلة للمباراة
ومن المقرر أن تُذاع مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي عبر قناة أون سبورت، الناقل الحصري لمنافسات الدوري المصري الممتاز، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة المصرية.
 

