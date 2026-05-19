برلمان

رفع الجلسة العامة للنواب وعودة الانعقاد 15 يونيو

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

رفع هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة للمجلس، على أن يعود البرلمان للانعقاد يوم الإثنين الموافق 15 يونيو المقبل، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

وقبل رفع الجلسة، حرص رئيس المجلس على توجيه التهنئة إلى الشعب المصري وأعضاء مجلس النواب بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار والسلام.

وشهدت الجلسة العامة موافقة مجلس النواب على المنحة المقدمة من African Development Bank، والخاصة بإعداد الدراسات اللازمة لاستدامة منظومة معالجة مياه الصرف الصحي بمحطة أبو رواش، بقيمة 400 ألف دولار، في إطار دعم جهود الدولة المصرية لتطوير مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة خدمات الصرف الصحي.

وخلال الجلسة، استعرض النائب أحمد شلبي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، مؤكدًا أن المنحة تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير قطاع الصرف الصحي، خاصة بمحافظة الجيزة، بما يواكب خطط التنمية والتوسع العمراني.

وأوضح شلبي أن محطة أبو رواش تُعد واحدة من أهم محاور منظومة معالجة الصرف الصحي في مصر، نظرًا لما تمتلكه من طاقة استيعابية كبيرة، إلى جانب خطط التوسع المستقبلية التي تستهدف رفع كفاءتها التشغيلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار إلى أن أهمية المشروع تتزايد مع ارتباطه بخطط تطوير محطة شبرامنت، بما يحقق التكامل التشغيلي بين المحطتين، ويُسهم في تعزيز كفاءة منظومة معالجة مياه الصرف الصحي، وتحقيق الاستدامة البيئية وفق أحدث المعايير الفنية والتكنولوجية.

