استقرار الذهب في مصر اليوم الخميس 21 مايو 2026.. عيار 21 يثبت عند 6835 جنيهًا وسط ترقب عالمي

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم الخميس 21 مايو 2026، داخل محلات الصاغة، وفق ما رصده موقع صدى البلد، وسط حالة من الترقب لحركة الأسواق العالمية.



أسعار مستقرة



سجل سعر الذهب حالة من الثبات دون تغيير في مستهل التداولات، مع استمرار حالة الهدوء النسبي في الطلب، بالتوازي مع تحركات محدودة شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية.



تحركات محدودة



وكان سعر الذهب قد ارتفع مساء أمس بزيادة طفيفة لم تتجاوز 20 جنيهًا بمختلف الأعيرة، كما صعد بنحو 10 جنيهات بعد ساعتين من بداية التعاملات المسائية خلال نفس اليوم.



سعر عيار 24



بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7811 جنيهًا للشراء و7754 جنيهًا للبيع، ليسجل أعلى الأعيرة قيمة في السوق المحلي.



سعر عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 7160 جنيهًا للشراء و7108 جنيهات للبيع، مع استمرار ارتباطه بتحركات العيار الأعلى.



سعر عيار 21



وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 6835 جنيهًا للشراء و6785 جنيهًا للبيع، ليحافظ على مستوياته الأخيرة دون تغيير يُذكر.



سعر عيار 18



بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5858 جنيهًا للشراء و5815 جنيهًا للبيع، مع استمرار استقرار الطلب على الأعيرة المتوسطة.



الجنيه الذهب



سجل سعر الجنيه الذهب نحو 54.68 ألف جنيه للشراء و54.28 ألف جنيه للبيع، مدعومًا باستقرار سعر العيار الرئيسي.



سعر الأوقية



بلغ سعر أوقية الذهب عالميًا نحو 4530 دولارًا للشراء و4529 دولارًا للبيع، وسط متابعة لحركة الأسواق الدولية.



عوامل التأثير



تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل رئيسية أبرزها أسعار الفائدة العالمية التي تحددها البنوك المركزية، إلى جانب أسعار النفط التي تدفع المستثمرين أحيانًا للجوء إلى الذهب كملاذ آمن. كما تلعب معدلات العرض والطلب وحجم الإنتاج دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات الأسعار عالميًا ومحليًا.