قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعلى سعر للدولار عند 53.52 جنيه بتعاملات اليوم الخميس 21 مايو 2026 بالبنوك المصرية
شوبير يحسم الجدل بشان مشاركة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا
لو شريب شاي ثقيل .. استشاري تغذية يوضح أضراره على الجسم
الرئيس السيسي يبحث مع وزيري خارجية الجزائر وتونس سبل تفعيل الآلية الثلاثية وحل الأزمة الليبية
الفراخ البيضاء بـ90 جنيها.. أسعار الدواجن اليوم الخميس
الذهب يحافظ على مكاسبه مع تزايد التفاؤل بانحسار توترات الشرق الأوسط
الدولار وصل كام ؟..أسعار العملات اليوم الخميس في مصر
عقب تتويج الزمالك.. ترتيب هدافي الدوري المصري
من الشك للبطل.. رسالة مؤثرة من نجم الزمالك بعد التتويج بالدوري
مصر تدين افتتاح سفارة مزعومة لإقليم أرض الصومال في القدس المحتلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

استقرار الذهب في مصر اليوم الخميس 21 مايو 2026.. عيار 21 يثبت عند 6835 جنيهًا وسط ترقب عالمي

الذهب
الذهب
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الذهب في مصر استقرارًا مع بداية تعاملات اليوم الخميس 21 مايو 2026، داخل محلات الصاغة، وفق ما رصده موقع صدى البلد، وسط حالة من الترقب لحركة الأسواق العالمية.
 

أسعار مستقرة
 

سجل سعر الذهب حالة من الثبات دون تغيير في مستهل التداولات، مع استمرار حالة الهدوء النسبي في الطلب، بالتوازي مع تحركات محدودة شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية.
 

تحركات محدودة
 

وكان سعر الذهب قد ارتفع مساء أمس بزيادة طفيفة لم تتجاوز 20 جنيهًا بمختلف الأعيرة، كما صعد بنحو 10 جنيهات بعد ساعتين من بداية التعاملات المسائية خلال نفس اليوم.
 

سعر عيار 24
 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7811 جنيهًا للشراء و7754 جنيهًا للبيع، ليسجل أعلى الأعيرة قيمة في السوق المحلي.
 

سعر عيار 22

سجل جرام الذهب عيار 22 نحو 7160 جنيهًا للشراء و7108 جنيهات للبيع، مع استمرار ارتباطه بتحركات العيار الأعلى.
 

سعر عيار 21
 

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا إلى 6835 جنيهًا للشراء و6785 جنيهًا للبيع، ليحافظ على مستوياته الأخيرة دون تغيير يُذكر.
 

سعر عيار 18
 

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5858 جنيهًا للشراء و5815 جنيهًا للبيع، مع استمرار استقرار الطلب على الأعيرة المتوسطة.
 

الجنيه الذهب
 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 54.68 ألف جنيه للشراء و54.28 ألف جنيه للبيع، مدعومًا باستقرار سعر العيار الرئيسي.
 

سعر الأوقية
 

بلغ سعر أوقية الذهب عالميًا نحو 4530 دولارًا للشراء و4529 دولارًا للبيع، وسط متابعة لحركة الأسواق الدولية.
 

عوامل التأثير
 

تتأثر أسعار الذهب بعدة عوامل رئيسية أبرزها أسعار الفائدة العالمية التي تحددها البنوك المركزية، إلى جانب أسعار النفط التي تدفع المستثمرين أحيانًا للجوء إلى الذهب كملاذ آمن. كما تلعب معدلات العرض والطلب وحجم الإنتاج دورًا مهمًا في تحديد اتجاهات الأسعار عالميًا ومحليًا.

اسعار الذهب سعر الذهب الذهب فى مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار السجائر في مصر اليوم 2026 بعد الزيادة الجديدة الرسمية

أسعار السجائر في مصر اليوم 2026 بعد الزيادة الرسمية الأخيرة

طقس

بدأت الآن.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية في طقس اليوم

الأهلي

الأهلي يخصم 15% من عقود لاعبيه بعد خسارة بطولة الدوري

أرشيفية

360 جنيهًا..أسعار الذهب اليوم الخميس 21 مايو 2026 وعيار 21 يسجل هذا الرقم

الدوري المصري الممتاز

فرج عامر يواصل إثارة الجدل: الأهلي سيشارك في دوري أبطال أفريقيا

ييس توروب

أنا مكمل موسمين.. توروب يفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع الأهلي

معاشات

التأمينات جاهزة لصرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد

الزمالك

أمام منزله.. جماهير الزمالك تحتفل بالدوري مع مرتضى منصور

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

بولندا تستدعي القائم بالأعمال الإسرائيلي بشأن احتجاز نشطاء أسطول الصمود

صورة أرشيفية

الخارجية الإيرانية: عراقجي يلتقي وزير الداخلية الباكستاني في طهران

أرشيفية

اعرف بكام.. أسعار الفراخ البيضاء في الأسواق اليوم الخميس 21 مايو 2026

بالصور

قبل عيد الأضحى.. احذر الإفراط في تناول اللحوم

قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم
قبل العيد.. احذر الافراط فى تناول اللحوم

قبل العيد.. اللحوم المصنعة تسبب أمراضا خطيرة احذرها

اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة
اللحوم المصنعة

سيارة كل 76 ثانية .. شاومي تقتحم سوق المركبات الكهربائية الأوروبية عام 2027‏

شاومي
شاومي
شاومي

لإنقاذ أرباحها.. مازيراتي الإيطالية تتجه لتصنيع سيارات في الصين

مازيراتي
مازيراتي
مازيراتي

فيديو

شيرين وشقيقها

تنازل ام تصعيد؟ .. تطور جديد في قضية شيرين وشقيقها محمد عبد الوهاب

فيروس الإيبولا

فيروس أفريقي يثير الرعـ.ب.. تفشٍ جديد للإيبولا يعيد ذكريات كورونا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد