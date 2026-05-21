نائب: الدولة تنفذ رؤية طموحة في تطوير التعليم لبناء الإنسان المصري

أكد النائب شعبان رأفت عبد اللطيف، عضو مجلس الشيوخ، أن الإشادات الدولية المتتالية بجهود الدولة المصرية في تطوير منظومة التعليم تعكس حجم الإنجاز الحقيقي الذي تحقق على أرض الواقع خلال السنوات الأخيرة، في ظل رؤية القيادة السياسية لبناء الإنسان المصري وتطوير أدوات التعليم بما يواكب متطلبات المستقبل.

وأشار النائب إلى أن ما أعلنته ناتاليا روسي، ممثلة منظمة اليونيسف في مصر، خلال فعاليات مؤتمر «استشراف مستقبل مصر في التعليم»، يمثل شهادة دولية جديدة تؤكد نجاح مصر في تنفيذ واحدة من أكثر خطط إصلاح التعليم طموحًا في المنطقة، وتحويل هذه الإصلاحات إلى تغيير حقيقي داخل المنظومة التعليمية.

وأوضح أن تصريحات ممثلة اليونيسف، التي أكدت أن نتائج التقييم تعكس زخمًا حقيقيًا داخل النظام التعليمي المصري، وأن مصر أصبحت نموذجًا يؤكد أن التغيير الحقيقي والإصلاح واسع النطاق ممكن، تعكس حجم الجهد المبذول من الدولة المصرية لتطوير التعليم وفق أحدث النظم العالمية.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن اختيار مصر ضمن الدفعة الأولى من الدول عالميًا للحصول على تعاون فني من منظمة اليونيسف، يؤكد ما تمتلكه الدولة من قيادة قوية وطموح كبير وزخم متنامٍ في تطوير التعلم الرقمي وإصلاح التعليم، وهو ما يعزز من مكانة مصر إقليميًا ودوليًا في هذا الملف الحيوي.

كما أشاد النائب بما استعرضته ايسوهي ايجبايكي، رئيسة ملف الشراكة القُطرية لمصر بالشراكة العالمية من أجل التعليم (GPE)، بشأن «أدلة وتقدم إصلاح التعليم في مصر 2024–2026»، والتي أكدت خلالها أن مصر انتقلت من مرحلة تشخيص التحديات إلى تنفيذ حلول إصلاحية شاملة، وأن التعاون بين الحكومة وشركاء التنمية يمثل نموذجًا داعمًا للإصلاح القائم على الأدلة.

وشدد شعبان رأفت على أن الدولة المصرية تمضي بخطوات ثابتة نحو بناء نظام تعليمي حديث ومتطور قادر على إعداد أجيال مؤهلة للمنافسة، مؤكدًا أن الاستثمار في التعليم هو الاستثمار الحقيقي في مستقبل الوطن.