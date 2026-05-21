في ملحمة طبية استمرت لساعات.. إنقاذ شاب من الموت بعد حادث مروع بمستشفى قويسنا المركزي ​

تمكن فريق طبي مشترك بمستشفى قويسنا المركزي في محافظة المنوفية من إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 19 عاماً، بعد تعرضه لحادث طريق مروع أسفر عن إصابات بالغة وتفتت في عظام الجمجمة والوجه.

​و​استقبل المستشفى الشاب في حالة خطرة، وأظهرت الفحوصات والأشعة إصابته بـ كسر مضاعف في الجمجمة، وكسور متفرقة بعظام الجيب الأنفي الجبهي، وتفتت بعظام العينين اليمنى واليسرى.

​وعلى الفور، شكلت إدارة المستشفى فريقاً طارئاً يضم تخصصي جراحة المخ والأعصاب وجراحة الوجه والفكين، حيث استمرت الجراحة الدقيقة لعدة ساعات متواصلة وتمكنوا من إعادة بناء الوجه والجمجمة حيث تم ​إجراء رد مفتوح وتثبيت لجميع الكسور المعقدة باستخدام شرائح ومسامير طبية ٫ ​تركيب شبكة معدنية متطورة لترميم عظام العين٫ ​تنظيف وإصلاح "الأم الجافية" المحيطة بالمخ لضمان عدم حدوث مضاعفات مستقبليّة.

​وبتكامل جهود الفريق الطبي وفريق التخدير والتمريض، تكللت العملية بالنجاح واستقرت الحالة الصحية للمريض تماماً.

​أشاد الدكتور عمرو مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بكفاءة الطاقم الطبي المشترك وتناغمه السريع لإنقاذ حياة الشاب، مؤكداً أن ​مستشفياتنا أصبحت قادرة على التعامل مع أعقد جراحات الحوادث مجاناً و أن مستشفى قويسنا المركزي والمستشفيات الحكومية بالمحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في نوعية الجراحات التي تُجرى بها.

​