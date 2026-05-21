تحقيقات وملفات

من الجيزة للبحث عن لقمة العيش.. ضحايا ميكروباص السادات: كنا خارجين نجيب مصاريف العيد

وكيل صحة المنوفية مع مصابي حادث ميكروباص
وكيل صحة المنوفية مع مصابي حادث ميكروباص
مروة فاضل

معاناة يومية يسلكها شباب وأطفال وصغار من ابناء محافظة الجيزة بحثا عن لقمة العيش متوجهين إلي محافظة المنوفية وظهيرها الصحراوي مدينة السادات للبحث عن 200 جنيه كيومية. 

خرج ما يقرب من 26 شخصا من أبناء مراكز محافظة الجيزة للاتجاه في السابعة صباحا إلي مدينة السادات للعمل في محطات تصدير البرتقال والعنب كعمال يومية ولكن انقلب الحال. 

وفوجئ الشباب ومستقلو الميكروباص بانقلاب الميكروباص علي الطريق مما أسفر عن مصرع أحدهم وإصابة 25 آخرين في الحادث. 

وقالت إحدى المصابات في الحادث، إنهم يخرجون يوميا للعمل في محطات التصدير للبرتقال والعنب من أجل يومية لهم حيث أنهم يخرجون من أجل مصاريفهم اليومية واقتراب عيد الأضحى ووجود مصاريف لهم لقضاء العيد مع أسرهم. 

وأكدت أنهم للمرة الأولي يستقلون هذا الميكروباص كما أن سائق الميكروباص نظراته كانت غير مريحة لهم كان دائم النظر إليهم في مرايات الميكروباص و فوجئوا بانقلابه علي الشريط الأخضر بمدينة السادات. 

وتابعت أن أحد الشباب توفي في الحادث ويدعي محروس محمد كرم، 18 سنة وكان يعمل من أجل لقمة العيش. 

وانتقل الدكتور عمرو مصطفى محمود، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، بشكل عاجل إلى مستشفى السادات المركزي لمتابعة الوضع ميدانياً والإشراف المباشر على تقديم الخدمات الطبية للمصابين في حادث انقلاب الميكروباص. 

وأكد الدكتور عمرو مصطفى أن مديرية الصحة تفاعلت فوراً مع الحادث فور نقل المصابين للمستشفى ، 

​حيث قامت المستشفى باستقبال  26  مصاباً تم إخضاعهم للفحوصات الطبية العاجلة للاطمئنان على سلامتهم.

 و تبين أن الوضع الصحي لمعظم الحالات مستقر ومطمئن،  حيث  تنوعت الإصابات بين جروح وكسور وسجحات والحالات مستقرة وجري تقديم الإسعافات والعلاجات المقررة لهم وخروج معظم الحالات وتم تجهيز حالة واحدة فقط لدخول العمليات بالمستشفى .

