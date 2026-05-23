اللهو القاتل.. مصرع طفلة غرقًا داخل ترعة بسوهاج يهز الأهالي

خيمت حالة من الحزن على أهالي قرية أم دومة التابعة لمركز طما شمالي محافظة سوهاج، عقب مصرع طفلة تبلغ من العمر 8 سنوات؛ إثر غرقها داخل إحدى الترع بالقرية، في واقعة مأساوية أبكت الأهالي وأثارت حالة من التعاطف الواسع.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبد العزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود بلاغ بغرق طفلة بإحدى الترع بقرية أم دومة التابعة للمركز.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص غرق الطفلة “فاطمة. م”، 8 سنوات، داخل الترعة، عقب سقوطها بالمياه، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثمان ونقله إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وبحسب شهود عيان من أهالي القرية، فإن الطفلة كانت تلعب بالقرب من الترعة قبل أن تفقد توازنها وتسقط داخل المياه، وسط حالة من الصدمة والانهيار بين أسرتها والأهالي الذين تجمعوا بمحيط الواقعة في محاولة لإنقاذها.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما أخطرت جهات التحقيق التي باشرت أعمالها للوقوف على ملابسات الحادث، والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.