تفاصيل إجراءات الضرائب لتفعيل التحويل الرقمي في المنظومة الضريبية

شاركت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في الندوة التي نظمها أحد مكتب المحاسبة العالمية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور عدد كبير من ممثلي الشركات والمستثمرين والخبراء والاستشاريين الضريبيين، لمناقشة مستقبل التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطوير الخدمات الضريبية ومراكز الخدمات الضريبية المتميزة.

وجاء ذلك في ضوء توجيهات أحمد كجوك وزير المالية، بأهمية تعزيز الحوار المستمر مع مجتمع الأعمال، ودعم مسار التحول الرقمي وتطوير الإدارة الضريبية

وأكدت رشا عبد العال، أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية تتحركان وفق رؤية متكاملة تستهدف بناء إدارة ضريبية حديثة وأكثر كفاءة ومرونة، تعتمد على التكنولوجيا والتحول الرقمي والشراكة الحقيقية مع مجتمع الأعمال.

أضافت أن السنوات الماضية شهدت تنفيذ خطوات كبيرة في تطوير البنية التكنولوجية والأنظمة الرقمية داخل المصلحة.

أوضحت أن تجربة العمل عن بُعد التي تم تطبيقها تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، خاصة خلال موسم الإقرارات الضريبية، أثبتت نجاح منظومة التحول الرقمي التي نفذتها المصلحة خلال السنوات الماضية.

وأكدت أن تقديم الخدمات استمر بكفاءة دون تأثير على جودة الأداء أو معدلات الإنجاز، في ظل الاعتماد على المنظومات الإلكترونية وقنوات الدعم الفني المختلفة.