الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

كاربين يشعل مواجهة مصر وروسيا: صلاح الاستثنائي ومرموش تحت أنظار أوروبا.. ومدرب الدب الروسي يعترف بقوة الفراعنة

فاليري كاربين المدير الفني لمنتخب روسيا
محمود أحمد

رفع فاليري كاربين المدير الفني لمنتخب روسيا درجة الحماس قبل المواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب مصر فى اطار استعدادات منتخب مصر لبطولة كأس العالم 2026 بعدما تحدث بإعجاب كبير عن الفراعنة ونجومهم مؤكدًا أن المباراة ستكون واحدة من أهم الاختبارات التي يخوضها المنتخب الروسي خلال الفترة الحالية.

وشدد كاربين على أن المنتخب المصري يُعد من الفرق القوية التي تمتلك خبرات كبيرة على المستوى الدولي موضحًا أن روسيا تنظر للمباراة باعتبارها مواجهة مهمة أمام منتخب يشارك باستمرار في البطولات الكبرى ويملك لاعبين على أعلى مستوى.

وقال المدرب الروسي إن الجهاز الفني تابع مباريات عديدة لمنتخب مصر خلال الفترة الماضية خاصة مواجهة إسبانيا التي وصفها بأنها أظهرت الجودة الفنية العالية التي يمتلكها اللاعبون المصريون وقدرتهم على مجاراة المنتخبات الكبرى.

إشادة خاصة بمحمد صلاح

وكان محمد صلاح حاضرًا بقوة في تصريحات مدرب روسيا حيث أكد كاربين أنه يتمنى مشاركة قائد منتخب مصر في المباراة الودية المقبلة معتبرًا أن مواجهة لاعب بحجم نجم ليفربول ستكون فرصة مهمة للاعبي المنتخب الروسي.

وأوضح المدير الفني لروسيا أن صلاح يمثل قيمة استثنائية داخل المنتخب المصري ليس فقط بسبب إمكانياته الفنية الكبيرة ولكن أيضًا لما يملكه من خبرات أوروبية ودولية تجعله أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية.

وأضاف: " نتمنى مشاركة صلاح أمام روسيا حتى يستفيد لاعبونا من مواجهته لكن حتى في حالة غيابه فإن منتخب مصر يظل مليئًا باللاعبين المميزين".

تصريحات كاربين عكست حجم الاحترام الذي يحظى به قائد الفراعنة على المستوى الدولي خاصة أن المدرب الروسي تحدث عنه باعتباره أحد أهم عناصر القوة في الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

مرموش يخطف الأنظار.. وبرشلونة في الصورة

ولم يكن عمر مرموش بعيدًا عن حديث مدرب روسيا حيث أكد كاربين أن نجم مانشستر سيتي بات واحدًا من أبرز اللاعبين الذين يلفتون الأنظار في أوروبا خلال الفترة الحالية.

وأشار المدرب الروسي إلى أن مرموش يمتلك قدرات فنية كبيرة تجعله قادرًا على اللعب لأكبر الأندية الأوروبية موضحًا أن اسمه بات مطروحًا بقوة داخل دوائر الكرة العالمية.

وفي تصريح لافت قال كاربين إن مدرب برشلونة والإدارة الرياضية للنادي الإسباني يدركون جيدًا قيمة مرموش الفنية مؤكدًا أن اللاعب المصري سيكون إضافة قوية لأي فريق أوروبي كبير.

هذه الإشادة الجديدة تؤكد المكانة المتصاعدة التي وصل إليها مرموش بعدما تحول إلى أحد أهم الأسماء المصرية المحترفة في أوروبا خلال الفترة الأخيرة.

مدرب روسيا: مصر لا تعتمد على لاعب واحد

ورغم التركيز الإعلامي الكبير على محمد صلاح ومرموش فإن كاربين حرص على التأكيد أن قوة منتخب مصر لا تتوقف عند نجم أو اثنين فقط.

وأوضح المدير الفني الروسي أنه تابع عددًا كبيرًا من اللاعبين المصريين خلال الفترة الماضية سواء من الأهلي أو الزمالك أو الأندية الأخرى مشيرًا إلى أن المنتخب المصري يملك مجموعة متنوعة من العناصر المميزة في مختلف المراكز.

وقال: " شاهدت نحو 18 لاعبًا مصريًا من بينهم محمد هاني وهيثم حسن بجانب صلاح ومرموش ومصر تملك مجموعة قوية جدًا من اللاعبين ".

وأضاف أن المنتخب الروسي سيدخل المباراة بفكرة اللعب الجماعي خاصة في ظل الغيابات التي يعاني منها الفريق خلال المعسكر الحالي.

غياب سافونوف يربك حسابات روسيا

واعترف كاربين بأن منتخب بلاده سيتأثر بغياب بعض العناصر المهمة أمام مصر وعلى رأسهم ماتفي سافونوف حارس باريس سان جيرمان الذي تأكد غيابه عن اللقاء.

وأكد المدرب الروسي أن سافونوف يمثل عنصرًا مهمًا للغاية داخل المنتخب وأن غيابه سيكون مؤثرًا على الجانب الدفاعي لكنه شدد في الوقت نفسه على ثقته في قدرة باقي اللاعبين على تعويض هذا الغياب.

ويأتي غياب الحارس الروسي في وقت يستعد فيه المنتخب المصري لخوض المباراة بكامل قوته الهجومية تقريبًا ما يزيد من صعوبة المواجهة بالنسبة للدب الروسي.

أليو ديانج يحظى بإعجاب كاربين

وخلال حديثه عن اللاعبين الأفارقة والعرب خص كاربين المالي أليو ديانج بإشادة واضحة مؤكدًا أن لاعب الأهلي السابق يمتلك إمكانيات تؤهله للنجاح في أكبر الدوريات الأوروبية.

وقال مدرب روسيا إن ديانج قادر على التألق في الدوري الإسباني أو الفرنسي أو الألماني بفضل قوته البدنية وقدرته على الاندماج سريعًا مع أي فريق.

تصريحات كاربين حول ديانج جاءت لتؤكد القيمة الفنية التي يتمتع بها لاعب الوسط المالي والذي ارتبط اسمه في أكثر من مناسبة بالانتقال إلى أوروبا.

كاربين يتحدث عن مستقبل روسيا

وعلى هامش تصريحاته عن مباراة مصر تحدث كاربين أيضًا عن مستقبل المنتخب الروسي مؤكدًا أن اللاعبين يعيشون حالة من الحماس والرغبة الكبيرة في العودة للمشاركة بالمباريات الرسمية والبطولات الدولية.

وأوضح أن تمثيل المنتخب الروسي يظل شرفًا كبيرًا لأي لاعب سواء كان محترفًا داخل روسيا أو خارجها مشددًا على أن الجميع ينتظر لحظة العودة إلى المنافسات الكبرى.

وقال: " أنا على ثقة أن منتخب روسيا سيكون حاضرًا في كأس العالم 2030 ".

المرشحون لكأس العالم

وفي ختام تصريحاته كشف مدرب روسيا عن رؤيته للمنتخبات المرشحة للتتويج بكأس العالم المقبلة حيث رشح منتخبات إسبانيا والأرجنتين وألمانيا وفرنسا للمنافسة بقوة على اللقب العالمي.

ويرى كاربين أن هذه المنتخبات تمتلك الاستقرار الفني والعناصر القادرة على حسم البطولات الكبرى خاصة في ظل التطور الذي تشهده الكرة الأوروبية خلال السنوات الأخيرة.

