باكستان على صفيح ساخن.. انفجار قرب سكة حديد يدمر سيارات ويصيب 20 شخصًا

أعلنت السلطات الباكستانية إصابة 20 شخصا على الأقل إثر وقوع انفجار بالقرب من خط سكة حديد في مدينة كويتا الواقعة غرب باكستان.

وأوضحت الشرطة الباكستانية - حسبما ذكرت قناة (جيو نيوز) الباكستانية اليوم الأحد، أن القطار لحق به ضرر جزئي جراء الانفجار، فضلا عن تضرر 10 سيارات كانت متوقفة بالقرب من موقع الانفجار الذي امتد أثره إلى المباني المجاورة حيث تحطمت النوافذ والواجهات الزجاجية.

وتم إعلان الطوارئ في جميع المستشفيات الحكومية في مختلف أنحاء مدينة كويتا حيث تم استدعاء الأطباء والأطقم الطبية.

وأفادت سلطات السكك الحديدية بأنه جرى إيقاف قطار سريع كان متجها إلى مدينة "بيشاور" في محطة سكة حديد "كويتا" في أعقاب الانفجار كإجراء احترازي.