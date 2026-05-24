محافظ الإسكندرية: تخصيص شاطئ الهانوفيل مجانا للمواطنين خلال أيام العيد

أعلن المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بجميع القطاعات التنفيذية والخدمية بالمحافظة، تزامنا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وذلك لضمان توفير أقصى درجات الانضباط والسلامة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والزوار الوافدين من مختلف المحافظات.

تخصيص شاطئ "الهانوفيل العام"

​وفي استجابة سريعة لمطالب أهالي منطقة العجمي، وجه محافظ الإسكندرية بتخصيص شاطئ "الهانوفيل العام" بالقطاع الغربي ليكون شاطئا مجانيا بالكامل، يشمل الدخول المجاني واستخدام معدات البحر المجانية من شماسي وكراسي وكذلك استخدام دورات المياه وغرف خلع الملابس بالمجان مؤكداً أن القرار يستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وإتاحة الفرصة للجميع للاستمتاع بشواطئ الإسكندرية دون أي رسوم.

​من جانبه، استعرض العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، خطة الإدارة المركزيه خلال أيام العيد، مشيراً إلى جاهزية ٤٣ شاطئاً لاستقبال الرواد، موزعة بواقع ١٩ شاطئاً بالقطاع الشرقي و٢٤ شاطئاً بالقطاع الغربي.

​وأوضح رئيس الإدارة المركزية أنه تم رفع كفاءة الشواطئ وتجهيزها بالكامل بالمظلات، الكراسي، وحدات خلع الملابس، ودورات المياه، إلى جانب إجراء الصيانة الشاملة لأبراج المراقبة، وتجهيز فرق الإنقاذ والغطاسين لضمان أعلى معدلات الأمان والتعامل الفوري مع أي حالات طارئة بالاضافه إلى استمرار تواجد التمركزات الامنيه عل طول الشريط الساحلي لشواطئ الاسكندريه بالقطاع الشرقي .

​وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الرقابة الميدانية والمرور الدوري للتأكد من التزام المستأجرين بالتعليمات والاهتمام بنظافه الشواطئ ، فضلاً عن شن حملات تفتيشية موسعة تشمل المحال، المقاهي، الكافتيريات، الفنادق، وقاعات الأفراح التابعة للإدارة، مع تفعيل منظومة متكاملة لتلقي الشكاوى عبر ١٠ خطوط ساخنة (موزعة بين الشكاوى العامة وشكاوى السياحة) لضمان الاستجابة السريعة للمواطنين، مع استمرار اعمال المتابعة والتجهيز لضمان جاهزية الشواطئ لاستقبال الرواد خلال فترة العيد.