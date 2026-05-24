«الصحة» تنصح المواطنين بتأجيل السفر غير الضروري إلى المناطق المتأثرة بـ «الإيبولا»

في إطار متابعتها الدقيقة للتطورات الوبائية العالمية، أكدت وزارة الصحة والسكان، أن مصر لا تزال حتى الآن خالية تمامًا من مرض الإيبولا، وأن المخاطر على المواطنين منخفضة.

وفي ضوء إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية الدولية بسبب تسجيل حالات إصابة بمرض الإيبولا في بعض الدول، دعت الوزارة المواطنين إلى تأجيل السفر إلى الدول والمناطق المتأثرة بالمرض -غير للضرورة القصوى- حفاظًا على سلامتهم، وفي حال الاضطرار للسفر، يُطلب الالتزام التام بالإرشادات الوقائية الصادرة عن السلطات الصحية في تلك الدول، وتجنب الاحتكاك المباشر بالحالات المشتبه بها أو التعامل مع سوائل الجسم.

وأشارت الوزارة إلى قيام قطاع الطب الوقائي والصحة العامة برفع درجة الاستعداد في أقسام الحجر الصحي، بجميع المنافذ الجوية والبحرية والبرية من خلال تكثيف إجراءات الفرز الصحي للقادمين من الدول المتأثرة ومتابعة المسافرين لمدة 21 يومًا، وتوجيههم بضرورة التوجه فورًا إلى أقرب منشأة صحية أو الاتصال بالخط الساخن للوزارة في حال ظهور أي أعراض، مثل الارتفاع المفاجئ في درجة الحرارة أو ضعف عام شديد أو آلام في العضلات أو قيء أو إسهال أو نزيف غير مبرر.

طرق انتقال الايبولا

وأوضحت الوزارة أن مرض الإيبولا ينتقل فقط من خلال الاتصال المباشر بسوائل جسم المريض، كالدم واللعاب والإفرازات، ولا ينتقل عبر الهواء، كما أن المريض غير معدٍ قبل ظهور الأعراض.

وتواصل وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، متابعة الموقف الوبائي على مدار الساعة مع تحديث الإجراءات فورًا حسب التطورات.

‎

عدم الانسياق وراء الشائعات

ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول المعلومات غير الرسمية والاعتماد فقط على البيانات الصادرة عن الجهات الرسمية.

للاستفسار يرجى الاتصال بالخط الساخن لوزارة الصحة والسكان على رقم 105.