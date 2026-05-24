رحلة الإيمان من القاهرة إلى مكة.. كيف سلك المصريون دروب الحج عبر العصور؟

منار عبد العظيم

منذ دخول الإسلام إلى مصر، ارتبط المصريون برحلة الحج باعتبارها واحدة من أعظم الرحلات الدينية والروحية، حيث امتزج الشوق إلى الأراضي المقدسة بمشقة السفر الطويل، لتتحول الرحلة عبر القرون إلى لوحة تاريخية تحمل الكثير من التفاصيل الإنسانية والدينية والحضارية.

وعلى مدار العصور الإسلامية، شهدت طرق انتقال الحجاج المصريين إلى مكة تطورًا كبيرًا، بداية من القوافل البرية الشاقة، مرورًا بالرحلات النهرية والبحرية، وصولًا إلى وسائل النقل الحديثة التي اختصرت المسافات ووفرت سبل الراحة والأمان للحجاج.

بداية رحلات الحج من مصر

أكدت الدكتورة ولاء محمد، أستاذة التاريخ الإسلامي، أن رحلات الحج للمصريين بدأت منذ دخول الإسلام إلى مصر على يد عمرو بن العاص خلال عهد الخليفة عمر بن الخطاب، موضحة أن المصريين كانوا من أوائل الشعوب التي حرصت على أداء الفريضة رغم صعوبة الطرق ووعورة السفر.

وأضافت أن الطريق البري كان الوسيلة الأساسية للحجاج منذ القرن الأول الهجري وحتى القرن الرابع، حيث كانت القوافل تنطلق عبر الصحراء في رحلات تستغرق أيامًا طويلة وسط ظروف مناخية قاسية ومخاطر متعددة.

الطريق النهري ثم الرحلات البحرية

وأشارت إلى أن المصريين لجأوا لاحقًا إلى استخدام الطريق النهري عبر نهر النيل، إذ كان الحجاج ينتقلون بالمراكب حتى مدينة قوص، قبل استكمال الرحلة ضمن قوافل متجهة إلى ميناء عيذاب على البحر الأحمر، ومنها إلى الأراضي الحجازية.

وأوضحت أن هذا المسار ساهم في تسهيل جزء من الرحلة وتقليل مشقة السفر، خاصة مع ازدهار الحركة التجارية والبحرية في تلك الفترات.

الحملات الصليبية أعادت الحجاج للطرق البرية

وكشفت أستاذة التاريخ الإسلامي أن الحجاج عادوا مجددًا للاعتماد على الطرق البرية خلال الفترة من عام 667 وحتى 1301، بسبب التهديدات الناتجة عن الحملات الصليبية، حيث رأت الدولة الإسلامية أن الطرق البرية أصبحت أكثر أمانًا من البحرية.

وأضافت أن رحلة الحج آنذاك كانت تستغرق نحو عشرة أيام أو أكثر، وكان الحجاج يتحركون في قوافل كبيرة تضم مئات المسافرين لتوفير الحماية والأمان على طول الطريق.

محطات تاريخية في طريق الحجاج

وأوضحت أن القوافل كانت تنطلق من منطقة بركة الحاج بالقاهرة، مرورًا بمدينة السويس ثم عجرود، وصولًا إلى منطقة نخل في وسط سيناء، قبل مواصلة الطريق نحو الأراضي المقدسة.

وأكدت أن الدولة الإسلامية أولت اهتمامًا بالغًا بتأمين طرق الحج، من خلال توفير الحراسة والمياه والإمدادات اللازمة للحجاج طوال الرحلة، نظرًا للمكانة الدينية الكبرى التي تمثلها الفريضة.

«أمير الحج».. مهمة رسمية ذات مكانة خاصة

وأشارت إلى أن الخلفاء والولاة كانوا يعيّنون مسؤولًا رسميًا يحمل لقب «أمير الحج»، يتولى تنظيم الرحلة والإشراف على شؤون الحجاج وتأمين القوافل.

وأضافت أن هذه المهمة كانت تحظى بمكانة كبيرة واحتفاء رسمي واسع، خاصة خلال المواسم الدينية واحتفالات المولد النبوي الشريف، حيث كانت الدولة تعتبر خدمة الحجاج جزءًا من مسؤوليتها الدينية والسياسية.

مصر وكسوة الكعبة المشرفة

ولم يقتصر الدور المصري على تنظيم رحلات الحج فقط، بل امتد أيضًا إلى صناعة كسوة الكعبة المشرفة، التي كانت تُحاك داخل مصر في احتفالات مهيبة تعكس مكانة البلاد الدينية والتاريخية في العالم الإسلامي.

وكانت مواكب خروج الكسوة تُعد واحدة من أبرز المناسبات الاحتفالية في مصر، حيث يشارك فيها كبار رجال الدولة والعلماء والجماهير، في مشهد يجسد ارتباط المصريين التاريخي بخدمة الحرمين الشريفين.

تطور وسائل السفر في العصر الحديث

ومع تطور وسائل النقل الحديثة، أصبحت رحلة الحج أكثر سهولة مقارنة بالماضي، بعدما اختصرت الطائرات المسافات الطويلة التي كان الحجاج يقطعونها قديمًا عبر الصحارى والبحار.

ورغم تغير الوسائل، بقيت روح الرحلة كما هي، تحمل الشوق والروحانية والدعاء، ليظل الحج بالنسبة للمصريين رحلة إيمان تمتد جذورها عبر مئات السنين.

