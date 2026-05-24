رفع أكثر من 103 ألف طن مخلفات بالإسكندرية ‎في مايو

أحمد بسيوني

‎ وجه ‎المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية برفع كفاءة منظومة النظافة والاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين، حيث تم رفع أكثر من 103 ألف طن مخلفات خلال شهر مايو.

استعدادات مكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك

وكثّفت الأجهزة التنفيذية وشركة نهضة مصر، بحسب بيان المحافظة، حملاتها بمختلف أحياء المحافظة، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك وظهور المدينة بالمظهر الحضاري اللائق.

‎وأكد المحافظ أن الأجهزة التنفيذية تتابع على مدار الساعة أماكن تجمعات المخلفات، مع الدفع بحملات مكثفة لرفع الإشغالات وتحسين مستوى النظافة بالشوارع الرئيسية والجانبية، مشيرًا إلى الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين بمختلف الأحياء، حيث تم استقبال والتعامل مع 890 شكوى خلال شهر مايو، سواء عبر الخط الساخن أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

‎وأوضح المحافظ أن الحملات استهدفت عددًا من المناطق التي تم رفع المخلفات بها، من بينها منطقة سكينة بخورشيد بنطاق حي المنتزه، وأرض الجنينة بمساكن مصطفى كامل وشارع 30 بنطاق حي المنتزه ثان، بالإضافة إلى محطة السرايا وشارع ابن مكانس ومحيط مدرسة فاطمة عنان ومحيط محطة عبد السلام عارف بنطاق حي شرق، إلى جانب خلف شارع 25 طوسون وخلف قسم المنتزه ثالث، وشارع مصطفى الشاطر أمام محطة المترو الجديد بملك حفني قبلي بنطاق حي المنتزه أول، فضلًا عن شارع سليمان يسري بحي وسط.

‎وأشار المحافظ إلى أنه منذ بداية شهر مايو الجاري تم رفع ما يقرب من 103 ألف طن مخلفات بمختلف أنحاء المحافظة، في إطار خطة موسعة تستهدف تحسين البيئة العامة وتحقيق السيولة المرورية ورفع كفاءة مستوى النظافة.

‎و ناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين التعاون مع الأجهزة التنفيذية، والالتزام بإلقاء المخلفات في الأماكن المخصصة لها وفي المواعيد المحددة، والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجمعات للمخلفات من خلال الخط الساخن لشركة نهضة مصر (17696)، أو عبر أرقام خدمة العملاء: (03-3624070 - 01227666685 - 03-3603999)، مؤكدة استمرار الحملات المكثفة لتحقيق بيئة نظيفة وآمنة تليق بأهالي الإسكندرية.

