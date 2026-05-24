بديل التوك توك.. محافظ الإسكندرية: نسعى لتحقيق نقلة نوعية في مجال النقل

تفقد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية نموذج السيارة الصديقة للبيئة والتي تمثل أحد الحلول الحديثة المطروحة كبديل آمن وحضاري للتوك توك، وذلك في إطار خطة محافظة الإسكندرية لتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وبحضور محمد صلاح سكرتير عام محافظة الإسكندرية.

رؤية متكاملة نحو توفير وسائل مواصلات آمنة

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة تتبنى رؤية متكاملة نحو توفير وسائل مواصلات آمنة، ذكية، وموثوقة تواكب متطلبات التنمية الحديثة، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف دعم التحول نحو النقل الكهربائي الصديق للبيئة وتقليل الانبعاثات داخل المناطق السكنية.

وأوضح المحافظ أن السيارة تم تصنيعها بأيدٍ مصرية، وتتميز بسعة تصل إلى ٦ مقاعد بما يناسب الاستخدام اليومي للمواطنين، إلى جانب اعتمادها على منظومة تشغيل حديثة تضمن الترخيص الكامل والأمان والتحول الرقمي في خدمات النقل.

وأشاد إلى أن خطة المحافظة تستهدف استبدال مركبة توك توك تدريجيًا بمركبات حديثة مرخصة، بما يسهم في تحسين الشكل الحضاري، وتوفير وسائل نقل آمنة ومنظمة للمواطنين، ودعم استخدام المركبات الكهربائية، والحد من التلوث والانبعاثات البيئية، وتعزيز التحول الرقمي في منظومة النقل بالمحافظة.

وشدد محافظ الإسكندرية على استمرار المحافظة في دعم المشروعات التنموية الحديثة التي تسهم في بناء مدينة أكثر تنظيمًا واستدامة، بما يعكس مكانة الإسكندرية كعروس البحر المتوسط ومدينة المستقبل.