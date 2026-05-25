قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير البترول الأسبق: مصر تمتلك ثروات معدنية ومحجرية ضخمة
الخارجية الأمريكية تحذر: فشل نووي جديد يفتح الباب أمام تصعيد خطير مع إيران
مدبولي يتوجه إلى السعودية لأداء مناسك الحج
مفاوضات إيران تربك أمريكا وتقلق إسرائيل.. وسط سباق الاتفاق والحرب
تعرف على أعمال يوم التروية في مناسك الحج.. هذا كل ما سيفعله حجاج بيت الله الحرام
رقص خادش للحياء.. القبض على صانعة محتوى في المنتزة بالإسكندرية
وقف الحرب وحل أزمة مضيق هرمز .. هل تنتهي الخلافات بين أمريكا وإيران؟
دعاء يوم التروية 2026.. 5 أدعية لا تفوتها تجلب لك المغفرة وتصرف عنك كل سوء
أول رد رسمي من الكنيسة الأرثوذكسية على أنباء تخفيض صوم الرسل
صن دوانز بطلا لدوري أبطال إفريقيا على حساب الجيش الملكى
المنتخب الوطني يواصل استعداداته لمواجهة روسيا الودية
أحمد سيد زيزو: دوري الأبطال هو عنوان نجاح الأهلي الحقيقي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

تعرف على أعمال يوم التروية في مناسك الحج.. هذا كل ما سيفعله حجاج بيت الله الحرام

الحج
الحج
محمد شحتة

كشف الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن أعمال يوم التروية في مناسك الحج لضيوف الرحمن، منوها أن يوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، وينطلق فيه الحجاج إلى مِنًى، ويُحرِم المتمتع بالحج من مكة بعد الضحى، أما المفرد والقارن فهما على إحرامهما.

وتابع على جمعة في منشور له: وعندما يصل الحجاج إلى مِنًى يبيتون بها اتباعًا للسنة، ويكثرون فيها من ذكر الله، والصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.

!واستكمل على جمعة حديثه عن يوم التروية: ويمكثون في مِنًى حتى فجر يوم عرفة، فيصلون فيها خمس صلوات: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء، والفجر، وهو فجر يوم عرفة.

لماذا سمي بيوم التروية؟ 

وقالت دار الإفتاء عبّر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيس بوك»، أن سبب التسمية بيوم التروية يرجع لأن الحجاج كانوا يروون فيه من الماء من أجل ما بعده من أيام؛ وقال العلامة البابرتي في «العناية شرح الهداية»: «وقيل: إنما سمي يوم التروية بذلك؛ لأن الناس يروون بالماء من العطش في هذا اليوم يحملون الماء بالروايا إلى عرفات ومنى».

وأضافت أنه سمي بذلك أيضا لحصول التروي فيه من إبراهيم في ذبح ولده إسماعيل عليهما السلام؛ قال العلامة العيني في «البناية شرح الهداية»: «وإنما سمي يوم التروية بذلك؛ لأن إبراهيم صلى الله عليه وآله وسلم رأى ليلة الثامن كأن قائلا يقول له: «إن الله تعالى يأمرك بذبح ابنك»، فلما أصبح رؤي، أي: افتكر في ذلك من الصباح إلى الرواح؛ أمن الله هذا، أم من الشيطان؟ فمن ذلك سمي يوم التروية».

وقيل إنه سمي بذلك لحصول التروي فيه من إبراهيم في ذبح ولده إسماعيل عليهما السلام؛ وقيل أيضا سمي يوم التروية بذلك؛ لأن إبراهيم صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ رأى ليلة الثامن كأنَّ قائلا يقول له: «إن الله تعالى يأمرك بذبح ابنك»، فلما أصبح رؤي، أي افتكر في ذلك من الصباح إلى الرواح؛ أمِنَ الله هذا، أم من الشيطان؟ فمِن ذلك سمي يوم التروية.

دعاء يوم التروية مستجاب

(رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ).

(رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي*وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي*وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي*يَفْقَهُوا قَوْلِي).

(اللَّهمَّ اهدِني فيمن هديْتَ وعافني فيمن عافيْتَ، وتولَّني فيمن تولَّيْتَ، وبارِكْ لي فيما أعطيْتَ، وقِني شرَّ ما قضيْتَ، فإنَّك تقضي، ولا يُقضَى عليك، وإنَّه لا يذِلُّ من واليْتَ، ولا يعِزُّ من عاديْتَ، تباركتَ ربَّنا وتعاليْتَ).

(اللهمَّ إياكَ نعبُدُ ولكَ نُصلِّي ونَسجُدُ وإليكَ نَسْعَى ونَحْفِدُ نرجو رحمتَكَ ونخشى عذابَكَ إنَّ عذابَكَ بالكافرينَ مُلْحِقٌ اللهمَّ إنَّا نستعينُكَ ونستغفرُكَ ونُثْنِي عليكَ الخيرَ ولا نَكْفُرُكَ ونُؤمنُ بكَ ونخضعُ لكَ).

الحج يوم التروية أعمال يوم التروية مناسك الحج كيفية الحج أركان الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس السيسي يصدق على قانونين جديدين.. تفاصيل

سعر الذهب

1300 جنيه| سعر الجنيه الذهب بعد التراجع الكبير وعيار 21 الآن مفاجأة

مشغولات ذهبية

ضغوط قوية.. سر انخفاض أسعار الذهب الآن بمصر

المتهمان

القبض على شاب وفتاة ارتكبا أفعالا خادشة للحياء بالطريق العام في القاهرة

كريم فهمي

كريم فهمي يعترف: حطمت منزل والدتي بعد زواجها ونادم على هذا التصرف| تفاصيل

زيادة المعاشات2026

بشرى لـ11.5 مليون مواطن.. موعد زيادة المعاشات 2026 رسمياً

أسعار الأضاحي 2026

كيلو الخروف والبقري قائم بكام؟.. تعرف على أسعار الأضاحي 2026 اليوم في الأسواق

الأرصاد

تستمر 4 ساعات متصلة.. الأرصاد تكشف عن ظاهرة جوية على القاهرة الكبرى غدًا

ترشيحاتنا

ماليزيا تدعو لاتفاق إطاري لضمان أمن مضيق هرمز وتُشيد بدور مصر في التهدئة

ماليزيا تدعو لاتفاق إطاري لضمان أمن مضيق هرمز وتُشيد بدور مصر في التهدئة

حارس معبد ابو سمبل

أول تعليق من حارس معبد أبو سمبل بعد تصدره الترند: بحب التصوير والسائحة انبهرت بالمكان

حجاج السياحة

بمشاركة كبار الدعاة.. تكثيف الندوات التوعوية لحجاج السياحة

بالصور

منصات يختتم دورته العاشرة بإعلان جوائز المسابقة ومنح الإنتاج لعام 2026

يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام
يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام
يسرا اللوزي من مهرجان منصات للأفلام

نادي السيارات يختتم المعسكر التدريبي الثاني لبطولة ‏DC3‎‏ لدريفت السيارات القياسية بمعايير ‏FIA

أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏
أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏
أستعدادات بطولة ‏DC3‎‏

مدحت صالح ومدحت العدل وعمرو مصطفى في عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم| صور

نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم
نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم
نجوم الفن فى عزاء والد الشاعر هاني عبد الكريم

بحضور وزيرة الثقافة.. افتتاح غرام في الكرنك على مسرح البالون الخميس المقبل

غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك
غرام فى الكرنك

فيديو

هشام إسماعيل

هشام إسماعيل: الشهرة على السوشيال ميديا لا تصنع ممثلا.. والألش لا يعيش طويلا |تقرير

أبو

«ده وقتنا».. أبو يطرح أغنية جديدة احتفالًا بالخريجين

هند صبري وبلال العربي

هند صبري: لا أحب حياة النجوم وابتعاد زوجي عن الوسط الفني ساعد على استقرار زواجنا

وفاة فتاة

بعد فسخ عقد قرانها .. نهاية مؤلمة لفتاة تهز السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ماريو وأبو العباس

خالد عامر

خالد عامر يكتب: الرئيس الذي كشف عمق الرؤية الإستراتيجية

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الجاهلية الحديثة" لدى التنظيمات المتطرفة

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الأمان

د. عصام محمد عبد القادر - ورئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الغرور من زاوية تربوية

المزيد