المستشار محمد محمود إسماعيل عضوا بالهيئة العليا بحزب العدل

أعلن حزب العدل فوز المستشار محمد محمود إسماعيل بانتخابات الهيئة العليا بـحزب العدل، وذلك خلال الانتخابات الداخلية التي شهدت مشاركة واسعة من أعضاء الحزب، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها داخل الأوساط السياسية والحزبية.

وأكدت النتائج الرسمية حصول المستشار محمد محمود إسماعيل على دعم ملحوظ من أعضاء الجمعية العمومية، ليحصد مقعدًا ضمن الهيئة العليا للحزب، وسط أجواء تنافسية اتسمت بالشفافية والتنظيم.

ويُعد فوز المستشار محمد محمود إسماعيل إضافة قوية للهيئة العليا بحزب العدل، نظرًا لما يمتلكه من خبرات قانونية وسياسية، فضلًا عن دوره البارز في دعم قضايا الإصلاح السياسي وتعزيز المشاركة المجتمعية.

ومن جانبه، أعرب المستشار محمد محمود إسماعيل عن تقديره لثقة أعضاء الحزب، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على دعم رؤية الحزب وتوسيع قاعدة التواصل مع المواطنين، بما يسهم في تحقيق أهداف الحزب السياسية والتنموية.

وشهدت انتخابات الهيئة العليا بـحزب العدل اهتمامًا واسعًا من قيادات وأعضاء الحزب، باعتبارها محطة مهمة لتعزيز العمل المؤسسي ودفع الكفاءات الوطنية للمشاركة في صناعة القرار داخل الحزب.

ويواصل حزب العدل جهوده خلال الفترة الحالية لتطوير آليات العمل السياسي والحزبي، ودعم الكوادر القادرة على تحقيق التواصل الفعال مع الشارع المصري، بما يعزز من حضوره على الساحة السياسية.