التنمية المحلية تعلن الطوارئ بالمحافظات استعدادا لعيد الأضحى.. تفاصيل

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع المحافظات استعدادًا لـعيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات منال عوض، لضمان استمرار الخدمات الأساسية وانتظام العمل بالمرافق الحيوية.

وقال خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون”، أن هناك جاهزية المستشفيات والإسعاف والحماية المدنية، مع تكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز، وتفعيل غرف الطوارئ ومتابعة حملات النظافة ومنع التعديات خلال إجازة العيد.

تجهيز وتنفيذ الأجهزة التنفيذية مع مديريات التموين

وتابع أنه تم توفير الحصص التموينية والبترولية يوميا وتفعيل غرف العمليات والازمات ومراكز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة على مدار الساعة، لافتا إلي أنه تم تجهيز وتنفيذ الأجهزة التنفيذية مع مديريات التموين، من شأنه القيام بحملات يومية على المحال والمطاعم والأسواق، وهذا للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط أى مخالفات، والإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم.