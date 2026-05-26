بتصميم مفتوح وتقنيات ثورية.. إليك أفضل سماعات أذن لاسلكية في الأسواق

أعلنت شركة Honor رسمياً عن أحدث منتجاتها الصوتية في الصين، وهي سماعات Honor Earbuds Clip-On Pro. بسعر 599 يوان (88 دولاراً أمريكياً)، تتماشى هذه السماعات الجديدة مع التوجه المتزايد نحو الصوت المفتوح، حيث تتميز بتصميم يشبه الكفة يثبت على الجزء الخارجي من الأذن بدلاً من وضعه داخل قناة الأذن.



مواصفات سماعات Honor Earbuds Clip-On Pro



من الناحية الجمالية، تتميز سماعات الأذن الاحترافية ذات المشبك بتصميم هيكل على شكل حرف C مصنوع من سلك ذاكرة من النيكل والتيتانيوم المستخدم في صناعة الطيران. صُمم هذا الهيكل ثلاثي النقاط ليتكيف مع مختلف أشكال الأذن ويوزع الوزن بالتساوي، مما يحافظ على ثبات السماعات أثناء التمارين الرياضية دون الضغط عليها بشكل مفرط. تتوفر السماعات باللونين الأسود اللامع والذهبي الوردي، وتتميز بلمسات معدنية مصقولة، كما أنها حاصلة على تصنيف IP55 لمقاومة الغبار والماء.

فيما يخص الصوت، تم تجهيز سماعات الأذن اللاسلكية الاحترافية بمكبرات صوت مغناطيسية مزدوجة مطلية بالتيتانيوم بقطر 10.8 مم. تدعم هذه السماعات ترميز LHDC 5.0 وتحمل شهادة الصوت اللاسلكي عالي الدقة لضمان جودة صوت فائقة. ولأن تصميمات السماعات المفتوحة للأذن عُرضة لتسرب الصوت، فقد أضافت Honor نظامًا صوتيًا عكسيًا للمساعدة في الحفاظ على خصوصية الصوت في الأماكن العامة.



سماعات أذن Honor Pro قابلة للتثبيت



تستخدم سماعات الأذن نظامًا ثلاثيًا للميكروفونات لإجراء المكالمات الصوتية، يتألف من ميكروفونين يعملان بتقنية التوصيل الهوائي ووحدة معالجة صوتية تعمل بتقنية التوصيل العظمي، بالإضافة إلى تقنية تقليل الضوضاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتدّعي شركة Honor أن هذا النظام قادر على تصفية ضوضاء الرياح بسرعات تصل إلى 9 أمتار في الثانية.

تتميز سماعات الأذن أيضًا بميزات برمجية من Honor. فهي تتكامل مباشرةً مع المساعد الصوتي YOYO، الذي يمكن تفعيله عبر اللمس أو الأوامر الصوتية. يدعم البرنامج المصاحب الترجمة الفورية للأذنين، والنسخ التلقائي، والتلخيص الذكي. كما يمكن للمساعد قراءة الإشعارات في الوقت الفعلي، ما يغني المستخدمين عن التحقق المستمر من شاشات هواتفهم.

للاتصال، تستخدم سماعات الأذن تقنية بلوتوث 5.4 وتدعم الاقتران بجهازين في آن واحد عبر أجهزة أندرويد وiOS وHarmonyOS، مما يتيح لك التبديل بسلاسة بين الهاتف والكمبيوتر المحمول. كما تتميز بخاصية الكشف التلقائي عن الارتداء والتعرف الذكي على القناة اليسرى/اليمنى، مما يعني أنك لست مضطرًا للتحقق من أي سماعة تناسب أي أذن قبل ارتدائها.

أما بالنسبة لعمر البطارية، فتقول Honor إن بطاريات سماعات الأذن بسعة 56 مللي أمبير توفر ما يصل إلى 11 ساعة من التشغيل المتواصل مع تعطيل ميزة التنبيه الصوتي. وتزيد علبة الشحن ذات الشكل الحصوي بسعة 500 مللي أمبير من مدة التشغيل إلى 47 ساعة. يستغرق شحن السماعات حوالي 50 دقيقة، بينما يتم شحن علبة الشحن USB-C بالكامل في ما يزيد قليلاً عن ساعة.

إلى جانب سماعات الأذن الجديدة، كشفت Honor أيضًا عن سلسلة هواتف Honor 600 الذكية ، وساعة Watch 6 Plus الذكية ، وجهاز Honor Pad 20 اللوحي .