محافظ الغربية يتابع احتفالية صناع الخير بقرية حنون لإدخال البهجة على الأطفال في عيد الأضحى

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة «صناع الخير للتنمية»، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بقرية حنون، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وذلك في إطار جهود إدخال السرور على قلوب مئات الأطفال وأسرهم خلال أيام العيد.

توجيهات محافظ الغربية

وأشاد محافظ الغربية خلال متابعته للاحتفالية بالدور المجتمعي الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني، مؤكدًا أن مثل هذه المبادرات تسهم بشكل مباشر في دعم البعد الإنساني والاجتماعي داخل القرى والمراكز، وتعزز من قيم التكافل والتراحم بين المواطنين.

تحرك تنفيذي

وشهدت الاحتفالية حضورًا كبيرًا من الأطفال وأسرهم، وسط تنظيم مميز من متطوعي المؤسسة، حيث تضمنت فعاليات ترفيهية متنوعة شملت عروض العرائس المتحركة وفقرات الأراجوز التي لاقت تفاعلًا واسعًا من الأطفال، إلى جانب ورش رسم على الوجوه وأنشطة فنية بسيطة أدخلت البهجة على المشاركين.

كما تم توزيع عدد من الهدايا والألعاب والحلوى والبالونات على الأطفال، في مشهد عكس أجواء احتفالية مبهجة، فيما أعرب عدد من أولياء الأمور عن سعادتهم بالفعالية لما أحدثته من أثر نفسي إيجابي على أبنائهم خلال أيام العيد.

وأكدت مؤسسة «صناع الخير» أن هذه الفعالية تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تطلقها خلال عيد الأضحى، والتي تشمل دعم الأسر الأولى بالرعاية وتوزيع لحوم الأضاحي والمواد الغذائية بعدد من قرى ومراكز المحافظة، في إطار تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية.