لحماية صحة المواطنين.. ضربة استباقية تصادر ربع طن لحوم فاسدة ببورفؤاد

واصلت الأجهزة التنفيذية بكافة أحياء بورسعيد ومدينة بورفؤاد ملاحمها الميدانية على مدار الساعة للحفاظ على المظهر الحضاري وحماية حقوق المستهلكين.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، برفع درجة الاستعداد القصوى وعدم التهاون في فرض الانضباط وتوفير بيئة آمنة ونظيفة للمواطنين وزوار المحافظة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك.



مدينة بورفؤاد - ضربة استباقية لحماية صحة المواطنين:



شنت الأستاذة سمر الموافي، رئيس مدينة بورفؤاد، حملة تفتيشية مسائية مفاجئة بالتنسيق مع الطب البيطري والتموين، أسفرت عن ضبط أكثر من ربع طن مواد غذائية ومصنعات لحوم مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بعدد من معامل تحضير المأكولات.

ووجهت رئيسة المدينة تحذيرًا شديد اللهجة بأن التعامل مع المنتجات منتهية الصلاحية يعرض أصحابها للمساءلة القانونية الفورية التي تصل للغلق الإداري والسجن.

حي العرب - مصادرة دراجات كهربائية ومنع الخيول بالكورنيش ورفع إشغالات الشوارع الحيوية:



تحت إشراف المهندسة شيماء جودة، رئيس الحي، تواصلت حملات إزالة الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية، وشملت رفع الإشغالات والتعديات الخاصة بالمقاهي والمحال من شارعي عاطف السادات وطرح البحر، بالإضافة إلى محيط حديقة المنتزه.

وتم المرور الميداني على الكورنيش لمصادرة الدراجات الكهربائية (العجل) المخالفة، ورفع التعديات الخاصة بركوب الخيول من شارعي عبادي والإسكندرية أمام مسجد غندر.



حي المناخ - إعادة الانضباط للممشى السياحي والكورنيش:



قادت الأستاذة شيماء العزبي، رئيس الحي، جولة ميدانية موسعة لرفع الإشغالات والمخلفات من الممشى الساحلي وكورنيش بورسعيد.

وشددت على اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات تعيق حركة المواطنين أو تشوه المظهر العام، باعتبار الكورنيش واجهة سياحية للمحافظة.

حي الزهور - تكسير أكشاك الخردة العشوائية وإزالة التعديات:



ترأس المحاسب أحمد زغلف، رئيس الحي، حملة مكبرة لإعادة الانضباط، استهدفت سوق "علي بن أبي طالب".

أسفرت الحملة عن إزالة وتكسير كشك مخالف لبيع الخردة بوسط السوق، ومصادرة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين، مع التأكيد على اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين.

حي الضواحي - الضرب بيد من حديد لرفع الإشغالات:



لليوم الثالث على التوالي، قاد فوزي الوالي، رئيس الحي، حملة مكبرة لإزالة الأسواق العشوائية والإشغالات بامتداد شارع مصطفى كامل وأمام مديرية التربية والتعليم.

تم مصادرة عربات يد، أكشاك، وبنوك خشبية، مع توجيه إنذارات حاسمة لأصحاب المقاهي بالالتزام بخطوط التنظيم.

حي الشرق - تجريف وتنظيف الشاطئ والكورنيش:



بمتابعة الدكتور إسلام بهنساوي، رئيس الحي، تواصلت أعمال تجريف الرمال وتنظيف الشاطئ ورفع المخلفات من الكورنيش بالتنسيق مع شركة "نهضة مصر"، لتوفير بيئة نظيفة وآمنة للمصطافين وزوار المدينة.

حي غرب - تجميل الواجهة الغربية والمنافذ الجمركية:



تابع الأستاذ باسم عمر، رئيس الحي، أعمال رفع كفاءة الطريق العمومي والمدخل الغربي لبورسعيد.

وشملت الأعمال كنس وتجريف الرمال، وغسيل منفذ بورسعيد الجمركي الغربي ومحيط المطار بالمياه، لجذب الزائرين وترك انطباع إيجابي منذ اللحظة الأولى لدخول المحافظة.







واكدت محافظة بورسعيد أن الأجهزة التنفيذية مستمرة في عملها ليل نهار لخدمة أهالي المحافظة، وتهيب بالمواطنين التعاون للحفاظ على النظافة العامة، والتواصل مع الخط الساخن (17696) للإبلاغ عن أي شكاوى خاصة بالنظافة أو الإشغالات.