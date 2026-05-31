5 سيارات كروس أوفر في السوق المصري.. بالأسعار

صبري طلبه

يضم سوق السيارات المصري الكثير من الإصدارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التجهيزات الفنية والتقنية، إلى جانب تنوع التصميمات الخارجية ومنها الفئة الرياضية وتحديدًا الكروس أوفر.

ساوايست إس 05

تأتي السيارة ساوايست إس 05 بمحرك رباعي الأسطوانات 1500 سي سي تيربو، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 156 حصانًا، وعزم دوران 230 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، ويبلغ سعر السيارة نحو 1,010,000 جنيه.

تستمد السيارة قوتها من محرك 1200 سي سي تيربو، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 130 حصانًا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 230 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,499,990 و 1,649,990 جنيه.

زودت شانجان CS 35 PLUS بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر تيربو، سعة 1400 سي سي، ينتج قوة قدرها 160 حصانا، و260 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، متصل بناقل سرعات DSG أوتوماتيك 7 غيار، وتتراوح أسعار السيارة بين 1,049,000 و 1,249,000 جنيه.

تأتي السيارة شيري تيجو 4 برو بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر ، يمكنه إنتاج قوة إجمالية قدرها 111 حصانا أو 145 حصانا تحت فئة تيربو، و138 أو 210 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مع ناقل سرعات أوتوماتيكيCVT ، ويتراوح سعر السيارة بين 950,000 و 1,055,000 جنيه.

تعتمد السيارة على محرك 1400 سي سي تيربو، 4 سلندر، دفع أمامي، مع قوة إجمالية قدرها 152 حصانًا، وعزم اقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء، وتقدم السيارة بسعر يبلغ 1,850,000 جنيه.

حملة مكبرة
