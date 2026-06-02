إنفيديا تطلق تقنية "DLSS 4.5" رسمياً في أغسطس لدعم أربع عائلات من كروت الشاشة

تستعد شركة "إنفيديا" (NVIDIA) الأمريكية لتوجيه دفعة عتادية قوية لملايين الحواسب الشخصية عبر الإعلان رسمياً عن موعد إطلاق تقنية الترقية الصورية الأحدث "DLSS 4.5".

وأكد تقرير فني نشره موقع "VideoCardz" المتخصص، أن الحزمة البرمجية المنتظرة ستصل رسمياً في شهر أغسطس المقبل، محملة بميزة "إعادة بناء الأشعة" (Ray Reconstruction) الثورية، والمفاجأة الأكبر هي مد الدعم البرمي ليشمل مستخدمي سلاسل كروت الشاشة "RTX 20" و"30" و"40" بجانب عائلة الـ "50" الحديثة لعام 2026.

معمارية هندسية موسعة لإنقاذ الأجيال السابقة من كروت الشاشة

تستهدف إنفيديا من خلال تحديث "DLSS 4.5" كسر النمط الاحتكاري المعتاد للإصدارات السابقة، والذي كان يقتصر على الأجيال الأحدث فقط.

وتعتمد المعمارية البرمجية المطورة للجيل الجديد على توظيف خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتوليد بكسلات الشاشة وإعادة بناء الضوء بدقة متناهية، مما يمنح مالكي كروت الشاشة القديمة مثل "RTX 3070" أو "RTX 2060" قبلة حياة برمجية ترفع من كفاءة المعالجة الرسومية وتشغيل الألعاب الثقيلة بسلاسة مذهلة دون الحاجة لتغيير العتاد.

توليد إطارات ذكي ينهي مشكلات تتبع الأشعة المعقدة

تمنح التقنية المحدثة نظام التشغيل القدرة على التنبؤ بحركة الإطارات وتوليفها لحظياً بصياغة بصرية مستقرة بنسبة 100%.

وحرص مهندسو إنفيديا لعام 2026 على صقل ميزة "Ray Reconstruction" لتقليص الضوضاء البصرية الناتجة عن تفعيل ميزات تتبع الأشعة الفائقة، مما ينهي تماماً مشكلة هبوط معدل الإطارات في الثانية (FPS) أثناء المعارك القتالية الافتراضية، ويوفر بيئة بصرية غامرة تعيد صياغة ألعاب المنظور الأول بكفاءة مطلقة.

انتعاش مرتقب ومكاسب مالية ضخمة للاعبين في مصر

تفتح هذه الانفراجة البرمجية الواسعة آفاقاً اقتصادية ممتازة تخدم قطاعاً عريضاً من مجتمعات الجيمنج الاحترافي في مصر والشرق الأوسط.

ويرى الخبراء أن إتاحة ميزات "DLSS 4.5" للأجيال السابقة ستعفي المستهلك والشباب من وطأة الارتفاع المالي لكروت الشاشة الجديدة، حيث سيتمكن المستخدم من ترقية أداء حاسوبه الشخصي مجاناً بالكامل عبر تحديث برامج التشغيل "GeForce Drivers" بضغطة زر واحدة.

يبرهن القرار الاستراتيجي لشركة إنفيديا بمد دعم "DLSS 4.5" للكروت القديمة على أن معركة حسم الصدارة في سوق العتاد لعام 2026 باتت ترتكز على الحلول البرمجية الذكية وليس مجرد بيع السيليكون؛ ومع اقتراب نافذة الإطلاق في أغسطس المقبل.

يتوقع خبراء الهاردوير أن تشهد مبيعات الحواسب متوسطة الفئة انتعاشاً كبيراً، لتظل إنفيديا الخيار الأول في هندسة الذكاء الاصطناعي الموجه للترفيه الرقمي.