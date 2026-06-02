6 فوائد لا تعرفها.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول اللبن الرايب؟

اللبن الرايب من المشروبات الغنية بالعناصر الغذائية والبكتيريا النافعة التي تدعم صحة الجهاز الهضمي، لذلك يوصي الخبراء بإدراجه ضمن النظام الغذائي المتوازن.

تحسين صحة الجهاز الهضمي

يحتوي اللبن الرايب على البروبيوتيك، وهي بكتيريا نافعة تساعد على تعزيز توازن البكتيريا في الأمعاء، ما يساهم في تحسين عملية الهضم وتقليل الانتفاخات.



تقوية المناعة

يساعد تناول اللبن الرايب بانتظام على دعم الجهاز المناعي بفضل احتوائه على البكتيريا المفيدة التي تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة الأمعاء.

تعزيز صحة العظام

يُعد مصدرًا جيدًا للكالسيوم والفوسفور والبروتين، وهي عناصر ضرورية للحفاظ على قوة العظام والأسنان والوقاية من هشاشة العظام.



المساعدة في الشعور بالشبع

يحتوي اللبن الرايب على نسبة جيدة من البروتين، ما يساعد على زيادة الإحساس بالشبع لفترات أطول وقد يساهم في التحكم بالوزن.

ترطيب الجسم

يحتوي على نسبة عالية من الماء والمعادن، ما يجعله خيارًا مناسبًا للمساعدة في تعويض السوائل، خاصة خلال الطقس الحار.



المساهمة في صحة القلب

يساعد اللبن الرايب قليل الدسم ضمن نظام غذائي صحي في دعم صحة القلب بفضل محتواه من البوتاسيوم وبعض العناصر الغذائية المهمة.