تذبذب أسواق المال العربية في ختام تعاملات الثلاثاء.. وبورصة مصر تربح 2 مليار جنيه

أسواق المال العربية ختام الثلاثاء:

-البورصة المصرية تربح 2 مليار جنيه

-مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعا

-ارتفاع المؤشر العام لبورصة الكويت

تباين أداء أسواق المال العربية اليوم إذ ارتفعت “مصر، السعودية، السعودية، الكويت، البحرين بينما تراجعت بورصات مسقط، قطر، الإمارات والأردن.

وخلال السطور التالية يستعرض موقع"صدى البلد" حركة أسواق المال العربية ختام اليوم الثلاثاء 2 يونيو 2026.

البورصة المصرية

ارتفع أداء مؤشرات البورصة المصرية في ختام التعاملات اليوم الثلاثاء ليصعد المؤشر الثلاثيني قرب حاجز 53000 نقطة.

وجاء الأداء بدعم مشتريات المؤسسات وصناديق الاستثمار العربية والمحلية و المستثمرين الأفراد العرب والمصريين، فيما مالت تعاملات المؤسسات الأجنبية و المستثمرين الأفراد الأجانب نحو البيع.

وربحت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة نحو ملياري جنيه ليبلغ رأس المال السوقي 3.792 تريليون جنيه.

أداء المؤشرات

وفي الختام ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة "EGX30" نحو 0.14% عند مستوى 52927 نقطة.

فيما صعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX70" متساوي الأوزان 0.95% عند مستوى 15101 نقطة، بينما صعد المؤشر الأوسع نطاقاً "EGX100" متساوي الأوزان 0.69% عند مستوى 21050 نقطة.

مؤشر الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي اليوم، مرتفعا بـ 6.03 نقطة، وأنهى تعاملاته عند مستوى 11015.55 نقطة، وبتداولات بلغت 5.7 مليار ريال سعودي.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 299 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 97 شركة ارتفاعا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 156 شركة على تراجع.



كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، أيضا، مرتفعا بـ6.98 نقطة، ووصل إلى مستوى 22966.37 نقطة، وبتداولات بلغت 26 مليون ريال سعودي، وبكمية أسهم متداولة بلغت 2.8 مليون سهم.

بورصة الكويت

أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم، على ارتفاع مؤشرها العام 3.74 نقطة بنسبة بلغت 0.04 % ليبلغ مستوى 8764.31 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 400.13 مليون سهم عبر 24919 صفقة نقدية بقيمة 99.2 مليون دينار كويتي.

وزاد مؤشر السوق الرئيسي 11.31 نقطة بنسبة بلغت 0.13 % ليبلغ مستوى 8695.35 نقطة من خلال تداول 237.6 مليون سهم عبر 11825 صفقة نقدية بقيمة 34.7 مليون دينار.

وارتفع مؤشر السوق الأول 2.32 نقطة بنسبة بلغت 0.03 % ليبلغ مستوى 9233.80 نقطة من خلال تداول 162.4 مليون سهم عبر 13094 صفقة بقيمة 64.5 مليون دينار.

في موازاة ذلك، صعد مؤشر (رئيسي 50) 39.35 نقطة بنسبة بلغت 0.41 % ليبلغ مستوى 9736.59 نقطة من خلال تداول 209.8 مليون سهم عبر 9303 صفقات نقدية بقيمة 30.2 مليون دينار.

مؤشر البحرين العام

أغلق مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,987.40 نقطة على ارتفاع قدره 7.71 نقاط عن معدل الإغلاق السابق وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الاتصالات وقطاع المال وقطاع المواد الأساسية.

وأغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 972.71 نقطة على ارتفاع قدره 3.66 نقاط عن معدل إغلاقه السابق.

وبلغت كمية الأسهـم المتداولة مليونين و126 ألفًا و838 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و83 ألفًا و207 دنانير بحرينية نفذت من خلال 99 صفقة.



أسواق المال الإماراتية

أقفل مؤشر سوق دبي المالي جلسة يوم الثلاثاء، على انخفاض بنسبة 0.7% أو 43 نقطة عند 5732 نقطة، مع تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 709 ملايين درهم.

وشهد سوق دبي ارتفاع أسهم 12 شركة من أصل 55 شركة تم تداولها اليوم، بينما انخفضت 35 شركة، وبقيت 8 شركات على ثبات.

وانخفض مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنسبة 0.3% أو بـ 29 نقطة عند 9621 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.16 مليار درهم.

ومن أصل 101 شركة تم تداول أسهمها اليوم، ارتفعت أسهم 32 شركة، بينما انخفضت أسهم 54 شركة، وبقيت 15 شركة على ثبات.

بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30"، اليوم، عند مستوى 7772.18 نقطة، منخفضا بمقدار 23.2 نقطة وبنسبة 0.30 %، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 7795.37 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 37 مليونا و731 ألفا و264 ريالا عمانيا، منخفضة بنسبة 11% مقارنة مع آخر جلسة تداول والبالغة 42 مليونا و395 ألفا و834 ريالا.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط، إلى أن القيمة السوقية انخفضت بنسبة 0.244 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقارب 37.04 مليار ريال.

بورصة قطر

أغلق مؤشر بورصة قطر تداولاته، اليوم، منخفضا بواقع 31.41 نقطة، أي بنسبة 0.30 % ليصل إلى مستوى 10407.45 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 126 مليونا و346 ألفا و529 سهما، بقيمة 371 مليونا و229 ألفا و227.366 ريال، عبر تنفيذ 26691 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 19 شركة، فيما انخفضت أسهم 31 شركة أخرى، وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 627 مليارا و202 مليون و426 ألفا و659.226 ريال، مقابل 626 مليارا و898 مليونا و681 ألفا و295.948 ريال، في الجلسة السابقة.

بورصة عمَّان

شهد المؤشر العام لبورصة عمَّان تراجعًا بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 0.7%، ليصل إلى مستوى 4,047.47 نقطة، خاسرًا 28.56 نقطة عن مستوياته بجلسة أمس الاثنين.

وتراجع حجم التداولات اليوم إلى 5.38 مليون سهم مقابل 6.99 مليون سهم بجلسة أمس الاثنين، وتراجعت قيمة التداولات إلى 14.86 مليون دينار مقابل 20.39 مليون دينار بالجلسة السابقة.



