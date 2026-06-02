لا مساس بالمواطن.. الضرائب: لا زيادة في أسعار الغاز الطبيعي في المنازل

أكد محمد كشك معاون رئيس مصلحة الضرائب، أن التعديلات على قانون القيمة المضافة لن تمس المستهلك خاصة فيما يخص الغاز الطبيعي للمنازل .

وقال محمد كشك في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" الضريبة لن تمس المستهلك ولن تتسبب في أي زيادات في فاتورة استهلاك الغاز في المنازل ".

وتابع محمد كشك :" نسعى لتوسيع القاعدة الضريبية من خلال التوسع الافقي وزيادة أعداد الممولين دون المساس بأسعار الضريبة على المواطن ".

واكمل محمد كشك :" القانون يخاطب الشركات القائمة على إدارة منظومة الغاز وليس المستهلك الطبيعي في المنازل ".

