بلجيكا تؤكد جاهزيتها للمونديال بالفوز على كرواتيا

حقق المنتخب البلجيكي فوزاً مقنعاً على مستضيفه المنتخب الكرواتي بهدفين دون رد الثلاثاء في إطار مباراة دولية ودية خاضها المنتخبان استعداداً للمشاركة في كأس العالم 2026 المقرر انطلاقها في الحادي عشر من الشهر الحالي في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.



وسجل يوري تيليمانس هدف التقدم للمنتخب البلجيكي في الدقيقة 38 فيما سجل المهاجم المخضرم روميلو لوكاكو عودة قوية من إصابة طويلة هدفاً ثانياً في الدقيقة 90+6.

وتخوض بلجيكا غمار المونديال ضمن المجموعة السابعة مع كل من مصر ونيوزيلندا وإيران فيما تواجه كرواتيا منتخبات إنجلترا وغانا وبنما ضمن المجموعة الثانية عشرة.

أحداث المباراة

وافتتح المنتخب البلجيكي التسجيل في الدقيقة 38 عن طريق يوري تيليمانس، مستغلًا ارتباكًا دفاعيًا داخل منطقة جزاء كرواتيا ليضع الكرة في الشباك معلنًا تقدم الضيوف.

وكاد المنتخب الكرواتي أن يدرك التعادل قبل نهاية الشوط الأول، إلا أن الحارس تيبو كورتوا تألق في التصدي لمحاولة خطيرة من القائد لوكا مودريتش في الدقيقة 42، محافظًا على تقدم منتخب بلاده.

وفي الشوط الثاني، أهدر أنتي بوديمير فرصة محققة لتسجيل هدف التعادل بعدما سدد كرة رأسية قوية في الدقيقة 61، لكنها اصطدمت بالعارضة وخرجت بعيدًا عن المرمى.

وشهدت المباراة عودة المهاجم روميلو لوكاكو للمشاركة مع المنتخب البلجيكي، حيث دفع به الجهاز الفني في الدقيقة 73 بعد غياب دام لفترة طويلة.

وكاد المنتخب البلجيكي أن يعزز تقدمه في الدقيقة 75، عندما ارتقى نيكولا مورو لكرة عرضية وسددها برأسه، إلا أن العارضة حرمت الشياطين الحمر من الهدف الثاني.

وفي الوقت بدل الضائع، نجح لوكاكو في ترك بصمته سريعًا، بعدما استغل انفرادًا بالمرمى في الدقيقة 90+5 وسجل الهدف الثاني لبلجيكا بطريقة مميزة، ليؤكد فوز منتخب بلاده قبل انطلاق كأس العالم.