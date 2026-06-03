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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

حبس المتهم بسرقة بائع الجرائد في حلوان.. وهذه عقوبته طبقا للقانون

المتهم
المتهم
معتز الخصوصي

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة،حبس المتهم بـ سرقة عم شعبان بائع الجرائد بحلوان 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك بعد ضبطه بتهمة سرقة مبلغا ماليا بأسلوب المغافلة.

تفاصيل الواقعة 

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يقوم خلاله أحد الأشخاص بسرقة مبلغ مالى بإسلوب المغافلة من بائع صحف بالقاهرة .

وبالفحص أمكن تحديد المجنى عليه ( بائع صحف – مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان ) وبسؤاله أقر أنه بتاريخ 28 مايو المنقضى قام الشخص "الظاهر بمقطع الفيديو" بمغافلته وسرقة مبلغ مالى منه حصيلة بيعه الصحف .

وأمكن ضبط مرتكب الواقعة ( عنصر جنائى - مقيم بذات الدائرة ) وبحوزته ( المبلغ المالى المستولى عليه) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

عقوبة السرقة

نصت المادة 318 من قانون العقوبات على أن من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة


يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .

سرقة عم شعبان بائع الجرائد حلوان المغافلة الأجهزة الأمنية

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