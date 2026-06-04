سلسلة سيمفونيات عظيمة تتواصل على المسرح الكبير

تواصل دار الأوبرا المصرية تقديم سلسلة حلقات سيمفونيات عظيمة لأوركسترا القاهرة السيمفونى، تحت إشراف مديره الفنى والقائد الأساسى المايسترو أحمد الصعيدى، وذلك خلال حفل يقوده المايسترو البولندى روبين سيلفا بمشاركة عازف الفيولينة ياسر الصيرفى، ويقام فى السابعة والنصف مساء السبت 6 يونيو على المسرح الكبير.

يعكس الحفل مساعى دار الأوبرا الرامية إلى نشر روائع التراث الموسيقى العالمى وإبراز نماذج من الأعمال التى تركت بصمة بارزة فى تاريخ المؤلفات الكلاسيكية.

ويتضمن برنامجه افتتاحية أوبرا روسلان ولودميلا لـ ميخائيل جلينكا، الكونشيرتو الرابع للفيولينة والأوركسترا لـ هنرى فيوتان، السيمفونية الرابعة التراجيدية لـ فرانز شوبرت.

ويستمر أوركسترا القاهرة السيمفونى من خلال برامجه المتنوعة فى تقديم مختارات من أبرز الأعمال العالمية، وإلقاء الضوء على جماليات الفنون الجادة، ومنها الموسيقى الكلاسيكية.