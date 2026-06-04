تكريم السفير علي المالكي خلال ملتقى الابتكار والاستثمار العربي

كرّمت مؤسسة شباب قادرون للتنمية المستدامة، برئاسة رئيسها التنفيذي وائل الشريف، السفير الدكتور علي بن إبراهيم المالكي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى التحضيري للنسخة الخامسة من منتدى الابتكار والاستثمار العربي.

جاء ذلك في إطار دعم جهود التكامل الاقتصادي العربي وتعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال والاستثمار في المنطقة.

وأُقيمت مراسم التكريم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بحضور ممثلين عن الجهات الحكومية المصرية، وعدد من المستثمرين ورواد الأعمال والمؤسسات الاقتصادية والتنموية، وذلك في إطار دعم التعاون الاقتصادي والاستثماري العربي المشترك، وتعزيز ريادة الأعمال والابتكار في الدول العربية.

وجاء التكريم تقديرًا للدور البارز الذي يقوم به قطاع الشؤون الاقتصادية بجامعة الدول العربية، بقيادة السفير المالكي، في دعم وتنظيم المنتدى، وتعزيز المبادرات الرامية إلى تشجيع الابتكار والاستثمار المستدام والتحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة في العالم العربي.

من جانبه، أعرب السفير المالكي عن تقديره لمؤسسة شباب قادرون وجميع الجهات الداعمة للمنتدى، مؤكدًا أهمية هذا الحدث باعتباره منصة عربية تجمع بين رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار والخبراء، وتسهم في تفعيل دور الابتكار في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

وأشار إلى أن المنتدى يمثل فرصة مهمة لإبراز قدرات الشباب العربي باعتبارهم محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي، من خلال بناء جسور التعاون بين أصحاب الأفكار والمشروعات الواعدة والجهات الداعمة والمستثمرين، بما يعزز فرص الشراكة والتوسع والنمو.

وأكد المالكي أن جامعة الدول العربية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المبادرات والأنشطة التي تسهم في تعزيز بيئة ريادة الأعمال والاستثمار، وتشجيع إقامة شراكات استراتيجية بين المستثمرين وأصحاب المشروعات الناشئة، بما يدعم جهود الابتكار ويسهم في تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في مختلف الدول العربية.