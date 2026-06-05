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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

في يوم البيئة العالمي.. الغربية ترفع شعار «حماية الكوكب تبدأ من هنا» والمحافظ يدعو لنشر الوعي البيئي وتحويله إلى سلوك يومي

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2026، أكد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن الدولة المصرية تولي ملف البيئة والتغيرات المناخية اهتمامًا متزايدًا في ظل التحديات العالمية المتسارعة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على البيئة لم يعد خيارًا بل ضرورة لحماية الموارد الطبيعية وضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة، في إطار توجه الدولة نحو دعم التنمية المستدامة والتحول الأخضر.

توجيهات محافظ الغربية 

وأوضح محافظ الغربية أن الاحتفال بيوم البيئة العالمي هذا العام يأتي ليؤكد أهمية نشر الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات الإيجابية تجاه البيئة، لافتًا إلى أن التغيرات المناخية أصبحت واقعًا ملموسًا يتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والمجتمع، من أجل الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأشار اللواء دكتور علاء عبد المعطي إلى أن محافظة الغربية تواصل تنفيذ عدد من المبادرات والجهود البيئية بمختلف المراكز والمدن، من خلال حملات النظافة والتشجير ورفع كفاءة منظومة المخلفات وتحسين مستوى النظافة العامة، إلى جانب دعم المبادرات المجتمعية التي تستهدف رفع الوعي البيئي لدى المواطنين، خاصة بين الشباب وطلاب المدارس.

رفع كفاءة الخدمات 

وأكد المحافظ أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تعزيز المساحات الخضراء وتحسين البيئة المحيطة بالمواطنين، مع استمرار حملات التوعية بأهمية الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الموارد، مشددًا على أن مواجهة التغيرات المناخية تبدأ من الوعي والسلوك اليومي، بما يسهم في بناء بيئة صحية وآمنة تليق بأهالي الغربية والأجيال المقبلة.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي يوم البيئة العالمي رفع كفاءة الخدمات

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