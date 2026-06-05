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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرج عامر: الأهلي يحتاج ضوابط صارمة لعلاج مشاكل ملف أجور اللاعبين

الاهلي
الاهلي
باسنتي ناجي

أكد فرج عامر أن النادي الأهلي مطالب بعدم الانسياق وراء مطالب بعض اللاعبين المتعلقة بالعقود السنوية المرتفعة، مشددًا على ضرورة وضع ضوابط واضحة لملف الأجور داخل النادي.

القلعة الحمراء 

وكتب فرج عامر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"مهم جدًا أن الأهلي وقف الانسياق وراء العقود السنوية المبالغ فيها، مش مهم اللي موافق يلعب، واللي مبالغ وعايز يمشي هو حر، كل لاعب مهما كان له بديل، واحد واثنين وثلاثة."

وأضاف: “الموضوع لازم ربط الأجور السنوية بالنتائج والبطولات، خلاص انتهى زمن الكورة أكل عيش.”

وعلق الناقد الرياضي أحمد جلال، على تعيين وائل جمعة مديرا للكرة بالنادي الأهلي، وتعيين محمد يوسف رئيسًا لقطاع الناشئين، وعصام سراج الدين رئيسًا لقطاع التعاقدات.

وكتب أحمد جلال عبر فيسبوك: “وائل جمعة وعصام سراج ومحمد يوسف..مثلث تنتظره تحديات كبيرة في الأهلي”.

وأعلن مجلس إدارة النادي الأهلي تعيين وائل جمعة مديرًا للكرة بالفريق الأول، خلفًا لوليد صلاح الدين، وذلك ضمن سلسلة من التغييرات الإدارية التي يجريها النادي استعدادًا للموسم الجديد.

جاء قرار تعيين نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق في إطار خطة إعادة هيكلة قطاع كرة القدم، والتي تستهدف تعزيز الاستقرار الإداري والفني للفريق خلال المرحلة المقبلة.

وكان النادي الأهلي قد وجه الشكر إلى وليد صلاح الدين، الذي تولى منصب مدير الكرة خلال الفترة الماضية، تقديرًا للجهود التي بذلها داخل منظومة العمل بالنادي.

الاهلي الزمالك فرج عامر

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