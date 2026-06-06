خبير دولي يحذر: الشرق الأوسط على أعتاب تغييرات كبرى قد تعيد رسم خريطة التحالفات والنفوذ

حذر الدكتور محمد العزبي، خبير العلاقات الدولية، من أن منطقة الشرق الأوسط تشهد حاليًا تحولات متسارعة قد تقود إلى تغييرات واسعة في خريطة التحالفات الإقليمية خلال الفترة المقبلة، في ظل تصاعد التوترات السياسية والأمنية وتداخل المصالح بين القوى الدولية والإقليمية.

درجة كبيرة من التعقيد

وأوضح العزبي خلال حواره في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي هشام موسى على قناة الحدث اليوم، أن المشهد الراهن يتسم بدرجة كبيرة من التعقيد، حيث تسعى أطراف عديدة إلى إعادة تموضعها بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة، مشيرًا إلى أن بعض التحالفات التقليدية أصبحت تواجه اختبارات حقيقية قد تؤثر على طبيعة العلاقات القائمة منذ سنوات.

تقليص نفوذ بعض الأطراف

وأكد أن الولايات المتحدة تواصل تحركاتها لإعادة ترتيب موازين القوى في المنطقة عبر سياسات تستهدف تقليص نفوذ بعض الأطراف الإقليمية، وهو ما ينعكس بشكل مباشر على ملفات عدة تشهد تطورات متلاحقة، من بينها لبنان والعراق واليمن.

صياغة للأدوار والنفوذ

وأشار خبير العلاقات الدولية إلى أن المنطقة مقبلة على مرحلة قد تشهد إعادة صياغة للأدوار والنفوذ بين القوى الفاعلة، لافتًا إلى أن نتائج المفاوضات والتحركات السياسية الجارية ستكون عاملًا حاسمًا في تحديد شكل التحالفات الجديدة.

متابعة دقيقة لما يجري

وأضاف أن التطورات الحالية تؤكد أن الشرق الأوسط يقف أمام مرحلة مفصلية، قد تفرز واقعًا سياسيًا مختلفًا عما كان سائدًا خلال السنوات الماضية، الأمر الذي يتطلب متابعة دقيقة لما يجري في الكواليس من تفاهمات وتحركات إقليمية ودولية.

