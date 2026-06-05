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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الخارجية: مصر واليابان يبحثان تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط

الدكتور بدر عبد العاطي
الدكتور بدر عبد العاطي
القسم الخارجي

التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم الجمعة ٥ يونيو، كييئتشي إيتشيكاوا، مستشار الأمن القومي الياباني، وذلك في إطار زيارته الثنائية إلى اليابان، حيث تناول اللقاء مجمل التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تبادل الجانبان الرؤى والتقديرات بشأن تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، حيث تناولا مسار المفاوضات الأمريكية–الإيرانية، والجهود التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين واحتواء الأزمات في المنطقة، فضلا عن الملفات الإقليمية ذات الأولوية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والسودان، والتطورات في القرن الأفريقي.

كما أكد الجانبان أهمية مواصلة التنسيق والتشاور في ضوء الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين والبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة، بما يعزز من أوجه التعاون المختلفة ويخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

ونقل الوزير عبد العاطي الدعوة الموجهة من الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ساناي تاكاييتشي رئيسة وزراء اليابان، لزيارة مصر، بما يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وحرص الجانبين على مواصلة الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية المصرية اليابانية إلى آفاق أرحب. 

مصر واليابان الخارجية الأوضاع في الشرق الأوسط الدكتور بدر عبد العاطي كييئتشي إيتشيكاوا مستشار الأمن القومي الياباني

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