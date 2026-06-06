قبل طرح «القمر».. أمير محروس يوجه رسالة خاصة لـ رامي صبرى

حرص الموزع الموسيقي أمير محروس على دعم الفنان رامي صبري قبل طرح ألبومه الجديد «القمر»، المقرر إطلاقه يوم 16 يونيو الجاري، موجهاً له رسالة تهنئة وتمنيات بالنجاح.

وشارك أمير محروس جمهوره صورة تجمعه بـ رامى صبرى، عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام»، وعلق: «ألف مبروك لأخويا وصاحبى وحبيبى رامى صبرى على بنعمة ربنا.. الألبوم الحلو اللى عامله وبالتوفيق إن شاء الله.. Soon.. 16.6.2026».

يذكر أن الفنان رامى صبرى كان قد طرح أغنية «إحساسى معاك»، من فيلم «الكلام على إيه»، عبر جميع منصات الاستماع الموسيقية.

وتأتى أغنية «إحساسى معاك»، من ألحان إيهاب عبدالواحد، كلمات مصطفى حدوتة، توزيع وميكس وماستر كولبيكس، والأغنية متاحة للجمهور الآن.

كما قدمت «ميوزيك يارد» أغنية «فى حاجة غلط»، من فيلم «الكلام على إيه» وهى من غناء الفنان حودة بندق، والفنان مصطفى غريب، والفنانة دنيا سامى.

ونجحت الأغنية فى تصدر الترند فور طرحها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، وهى من ألحان إيهاب عبدالواحد، وكلمات حازم إكس.