لرفع كفاءة الخدمات.. مياه الشرب بالغربية تناقش معدلات تنفيذ المشروعات الجارية

ناقش اللواء مهندس محمد عبدالفتاح رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذى لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، فى اجتماع موسع مع رؤساء القطاعات الفنية بالشركة، ملفات التشغيل والتطوير والموقف التنفيذى للمشروعات الجارية، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء ودفع العمل بمختلف المشروعات الحيوية التى تنفذها الشركة بمراكز ومدن المحافظة.

توجيهات محافظ الغربية

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الفنية المهمة التى تمثل أولوية خلال المرحلة الحالية، حيث تم استعراض احتياجات محطات مياه الشرب والصرف الصحى من المعدات والمستلزمات اللازمة لضمان استدامة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، إلى جانب متابعة خطط إعادة التأهيل ورفع الكفاءة للمحطات والمنشآت التابعة للشركة.

تحرك تنفيذي عاجل

كما تناول الاجتماع موقف الإنتهاء من إعداد كراسات الشروط والمواصفات الخاصة بمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالمرحلة الثانية، تمهيدًا لطرحها وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يساهم فى الإسراع بتنفيذ المشروعات وتحقيق مستهدفات الدولة في تطوير خدمات البنية التحتية بالقرى المستهدفة.

دعم الموقف التنفيذي

واستعرض رئيس الشركة خلال الإجتماع الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية على مستوى فروع الشركة المختلفة، ونسب الإنجاز المحققة، مؤكدًا ضرورة الإلتزام بالبرامج الزمنية المحددة، وتذليل أى معوقات قد تؤثر على معدلات التنفيذ، مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان الإنتهاء من الأعمال بأعلى معايير الجودة والكفاءة.

تواصل العمل وفق رؤية واضحة

وأكد عبدالفتاح، أن الشركة تواصل العمل وفق رؤية واضحة تستهدف تطوير منظومة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الغربية، من خلال المتابعة الدقيقة للمشروعات الجارية، ورفع كفاءة الأصول الحالية، والاستعداد المبكر للمشروعات المستقبلية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وجودة الحياة داخل مختلف أنحاء محافظة الغربية.