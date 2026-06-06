مستجدات مهمة بمشروعات البنية التحتية بقطاع الصرف الصحي لـ 8 مناطق بالغردقة

​تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، التوسعات الجارية والموقف التنفيذي لشبكات مرافق البنية التحتية بقطاع الصرف الصحي بمدينة الغردقة بمنطقة الكوثر الجديدة، وذلك ضمن فعاليات ثاني أيام جولتها الموسعة بالمحافظة، بحضور الأستاذة ماجدة حنا نائب المحافظ، واللواء حسن موافى السكرتير العام للمحافظة ورئيس مدينة الغردقة وعدد من قيادات محافظة البحر الاحمر.

وأكدت الدكتورة منال عوض، على اهتمام الدولة بسرعة تنفيذ وانجاز مشروعات البنية التحتية والتي تحقق تغيير ملحوظ في الخدمات المقدمة للمواطنين بما يضمن حياة كريمة لهم ، مشددة على تقديم كل سبل الدعم لتسريع وتيرة إنهاء مشروعات الصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر، لضمان استيعاب الضغط المتزايد على المرافق نتيجة النمو السكاني المتسارع والتوسع السياحي الذي تشهده المحافظة، لافتةً إلى التنسيق المستمر مع وزارة الإسكان والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لضمان توفير كافة الاعتمادات وتذليل العقبات اللوجستية لدخول هذه الشبكات الخدمة الفعلية في أسرع وقت.

وأشارت د. منال عوض إلى أهمية هذا المشروع الضخم الذي تُقدر تكلفته الإجمالية بنحو 950 مليون جنيه، حيث يهدف إلى إنهاء مشكلات الصرف بها بشكل جذري وتحقيق التنمية المستدامة لمدينة الغردقة، من خلال مد وتوصيل شبكات الصرف الصحي المتكاملة لـ 8 مناطق سكنية حيوية بداخل المدينة.

وقد تابعت د. منال عوض خلال الجولة مع محافظ البحر الأحمر معدلات الإنجاز الفعلي بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ومدى التزام الجهات المنفذة بالخطة الزمنية المقررة. كما اطّلعت على البيانات الهندسية للمشروع.

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​ومن جانبه، أوضح الدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، أن مد شبكات المرافق التحتية للمناطق السكنية الجديدة والقديمة يقع في مقدمة أولويات العمل التنفيذي بالمحافظة، مشيراً إلى أن خطة التطوير الحالية وضعت لإنهاء الاعتماد على الطرق التقليدية في الصرف، والاستعاضة عنها بشبكات انحدار وخطوط طرد حديثة تصب في محطات المعالجة الرئيسية لتوفير بيئة صحية وآمنة.

​ولفت محافظ البحر الأحمر، إلى أن خطة الربط الشاملة بمدينة الغردقة تتضمن تذليل كافة العقبات الفنية والتنسيق مع مختلف جهات المرافق لضمان عدم تعارض الأعمال الإنشائية، مبيناً أن استثمار الدولة لهذه المبالغ الضخمة بقطاع المرافق يعكس الحرص على بناء قاعدة بنية تحتية مرنة تخدم الأجيال الحالية والمستقبلية وتليق بالمكانة السياحية العالمية للبحر الأحمر، مشددا على الشركات المنفذة بضرورة رد الشيء لأصله وفور الانتهاء من أعمال الحفر والربط، وتكثيف مجموعات العمل لسرعة تسليم الشبكات في مواعيدها المحددة.

​ويشمل نطاق العمل بالمشروع توصيل خطوط الصرف لـ 8 مناطق أساسية بمدينة الغردقة؛ يأتي في مقدمتها منطقة الكوثر، ومنطقة الكوثر الجديد، والمنطقة الواقعة خلف مستشفى الأصيل، بالإضافة إلى مناطق أبو نواس، الجوهرة، والنور، بجانب منطقتين إضافيتين يجري استكمال ربطهما بالتوازي بداخل المخطط العام للمدينة.

​وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الإشراف الكامل والمباشر على عمليات التنفيذ والمطابقة الفنية للمشروع، حيث يجري تركيب الشبكات بأحدث أقطار ومواسير الطرد التي تتحمل الكثافات العالية، وضمان ربطها الهيدروليكي بمحطات الرفع بكفاءة تشغيلية تامة.