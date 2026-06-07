أدوية شائعة لا يُنصح بتناولها على معدة فارغة.. ما السبب؟

حذر الدكتور قاسم أحمد، اختصاصي الأمراض الباطنية في هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية، من تناول بعض الأدوية الشائعة دون تناول الطعام، موضحًا أن ذلك قد يزيد من احتمالات التعرض لمشكلات صحية وآثار جانبية تؤثر في الجهاز الهضمي.

ووفقًا لموقع Gazeta.ru، أوضح (قاسم) أن عددًا من مسكنات الألم ومضادات الالتهاب غير الستيرويدية، مثل الإيبوبروفين والنابروكسين والأسبرين، ينبغي تناولها مع الطعام أو بعد الوجبات، نظرًا لتأثيرها على المواد المسؤولة عن حماية بطانة المعدة.

مسكنات الألم قد تضر المعدة

وأشار إلى أن هذه الأدوية تعمل على تقليل إنتاج البروستاغلاندينات المرتبطة بالالتهاب والألم، لكنها في الوقت نفسه تقلل من المواد التي تساعد على حماية المعدة من الأحماض.

وأضاف أن تناولها على معدة فارغة قد يؤدي إلى تهيج بطانة المعدة، ويرفع خطر الإصابة بالتهابات المعدة أو القرح الهضمية، كما قد يزيد من احتمالية حدوث نزيف في بعض الحالات.

الميتفورمين والطعام.. علاقة مهمة

ولفت الطبيب إلى أن دواء الميتفورمين، الذي يُعد من أكثر العلاجات استخدامًا لمرضى السكري من النوع الثاني، يُفضل تناوله أثناء الطعام أو بعده مباشرة.

وأوضح أن تناول الدواء دون طعام قد يتسبب في ظهور أعراض مزعجة بالجهاز الهضمي، من بينها الغثيان والإسهال والانتفاخ والقيء، بينما يساعد الطعام على تقليل هذه الأعراض وتحسين استجابة الجسم للعلاج.

أدوية تحتاج إلى معدة فارغة

وفي المقابل، أكد أن بعض الأدوية تحقق أفضل نتائجها عند تناولها قبل الطعام، ومن أبرزها أدوية الغدة الدرقية المحتوية على مادة ليفوثيروكسين.

وأوضح أن وجود الطعام في المعدة قد يؤثر في امتصاص الدواء ويقلل من فعاليته، لذلك يُوصى بتناوله صباحًا قبل الإفطار بنحو 30 إلى 60 دقيقة.

التوقيت جزء من العلاج

وشدد الطبيب على أن طريقة تناول الدواء وتوقيته لا تقل أهمية عن الجرعة نفسها، إذ تختلف التعليمات من دواء إلى آخر وفقًا لطريقة امتصاصه وتأثيره داخل الجسم.

ونصح المرضى بضرورة الالتزام بتعليمات الطبيب وقراءة النشرة المرفقة مع الدواء بعناية، لتجنب الآثار الجانبية وضمان الحصول على أفضل فائدة علاجية ممكنة.