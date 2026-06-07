التحقيق في مصرع طفلة سقطت من الطابق السادس بمدينة زهراء أكتوبر

تحقق النيابة العامة بأكتوبر في سقوط طفلة من الطابق السادس بعقار بمنطقة الـ800 فدان بزهراء أكتوبر الجديدة حيث فارقت الحياة في الحال.

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة وتحديد أسباب وتوقيت الوفاة وبيان مدى وجود بهة جنائية من عدمه، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول ملابسات الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من أهالي منطقة "الربوة 11" بالقرب من منطقة الـ 800 فدان بأكتوبر، يفيد بوجود جثة طفلة ملقاة أسفل أحد العقارات السكنية، وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية مدعومة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

تبين من الفحص أن الجثمان لطفلة، سقطت من الطابق السادس بالعقار وأصيب بكسور متفرقة في أنحاء الجسد.

ويتولى رجال المباحث جمع التحريات اللازمة للوقوف على حقيقة الواقعة وبيان ملابساتها حيث يتم مناقشة أسرة الطفلة وسماع أقوال شهود العيان وقاطني العقار، و تفريغ كاميرات المراقبة لتحديد كيفية سقوط الطفلة ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

