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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

احمِ نفسك من الألم.. أهم الطرق الصحية للوقاية من مشاكل الأسنان

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

في إطار التوعية الصحية بأهمية العناية بصحة الفم والأسنان، عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" تقريرًا تليفزيونيًا بعنوان "من الوقاية إلى الابتسامة المشرقة.. الفحص المنتظم للأسنان يحميك من الألم والمفاجآت"، والذي سلط الضوء على أهمية زيارة طبيب الأسنان بشكل دوري باعتبارها خطوة أساسية للحفاظ على الصحة العامة وليس فقط عند الشعور بالألم.

 زيارة طبيب الأسنان.. عادة صحية وليست علاجًا طارئًا

يؤكد التقرير أن زيارة طبيب الأسنان لا ينبغي أن تقتصر على الحالات الطارئة أو عند الشعور بالألم، بل هي عادة وقائية مهمة تساعد في الحفاظ على صحة الفم والأسنان، حيث ينصح الأطباء بضرورة إجراء فحص دوري كل 6 أشهر حتى في حال عدم وجود أي أعراض.

 الكشف المبكر.. مفتاح تجنب المضاعفات

يسهم الفحص المنتظم في اكتشاف المشكلات الصحية في مراحلها المبكرة، مثل:

  • تسوس الأسنان
  • التهابات اللثة
  • تراكم الجير

وهو ما يساعد في علاجها بسرعة قبل تطورها إلى مشكلات أكثر تعقيدًا أو تكلفة.

 تنظيف احترافي ونصائح وقائية

يشير التقرير إلى أن تنظيف الأسنان داخل العيادة يختلف عن التنظيف المنزلي، حيث يساعد على إزالة الرواسب والجير المتراكم الذي لا يمكن التخلص منه بالفرشاة فقط، كما يقدم طبيب الأسنان نصائح مهمة حول:

  • الطريقة الصحيحة لتنظيف الأسنان
  • اختيار نوع معجون الأسنان المناسب
  • العادات الغذائية المؤثرة على صحة الفم

 الوقاية أفضل من العلاج

يؤكد الأطباء أن الفحص الدوري للأسنان لا يساعد فقط في الحفاظ على ابتسامة صحية وجذابة، بل يساهم أيضًا في تجنب العلاجات المعقدة والمكلفة مستقبلًا، مما يجعله استثمارًا مهمًا في الصحة العامة وجودة الحياة.

الأسنان صحة الفم زيارة طبيب الأسنان

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