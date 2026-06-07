المواطن أولًا .. محافظ الغربية يترجم مطالب الأهالي إلى تحركات ميدانية عاجلة

أجرى اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، صباح اليوم، جولة ميدانية مفاجئة شملت المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والإدارات النوعية بحي ثان طنطا، لمتابعة سير العمل والاطمئنان على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل مباشر.

توجيهات محافظ الغربية

وخلال الجولة، حرص المحافظ على تفقد المركز التكنولوجي والاطلاع على آليات تقديم الخدمات، حيث التقى بعدد من المواطنين داخل المركز، واستمع إلى طلباتهم وملاحظاتهم، مؤكدًا أن تحسين جودة الخدمة وسرعة إنجازها يمثلان أولوية قصوى في العمل التنفيذي داخل المحافظة.

كما تفقد المحافظ عددًا من الإدارات داخل الحي لمتابعة عدد من الملفات الحيوية، وفي مقدمتها ملفات التصالح في مخالفات البناء والتقنين، ورخص المحال العامة، مشددًا على ضرورة تسريع معدلات الإنجاز، وتذليل أي معوقات تواجه المواطنين، مع الالتزام الكامل بالضوابط القانونية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد محافظ الغربية أن المرحلة الحالية تعتمد على المتابعة الميدانية المستمرة وربط الأداء التنفيذي باحتياجات المواطن على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تقديم خدمة حكومية فعالة وسريعة تليق بأهالي المحافظة.