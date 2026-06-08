خبير: الذكاء الاصطناعي قد يتسبب في تراجع مستويات الإبداع البشري

أكد الدكتور محمد عسكر، خبير أمن المعلومات، أن الذكاء الاصطناعي شأنه شأن أي تطور طبيعي يحدث في الحياة، إذ يحمل إيجابيات وسلبيات، موضحًا أن مدى فاعلية هذه التقنيات يرتبط بطريقة استخدامها من قِبل المستخدم.

وأضاف خبير أمن المعلومات، عبر قناة صدى البلد، أن الذكاء الاصطناعي يعتبر من أهم الأدوات المنتشرة بكثافة في الفترة الحديثة، وله تأثيرات كبيرة جدًا تغير المشهد بالكامل، لما يمتلكه من قدرات على تحليل كميات هائلة من البيانات، كما أنه قادر على إنتاج محتوى بدقة عالية يصعب على الكثيرين التمييز بينه وبين الإبداع البشري.

ولفت إلى أن قدرات الذكاء الاصطناعي تتطور يومًا بعد يوم، وأن ما توصل إليه حتى الآن يُعد جزءًا بسيطًا جدًا مما يمكن أن يصل إليه في المستقبل.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي قادر على محاكاة الإبداع البشري بدرجة كبيرة، وذلك من خلال إنتاج سيناريوهات للأفلام ومقاطع فيديو وأعمال أخرى متعددة.

وأوضح أن ما يحدث نتيجة تطور الذكاء الاصطناعي قد يؤدي إلى تراجع مستويات الإبداع البشري، وذلك بسبب اعتماد الكثيرين عليه في كل صغيرة وكبيرة.