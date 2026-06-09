أخبار التوك شو| تفاصيل تحركات أسعار الذهب.. والضرائب ترد على شائعات رسم مغادرة البلاد

تناولت برامج التوك شو عددا من الموضوعات المهمة، نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.

أسامة كبير: حرب إيران وإسرائيل قد تستمر 5 سنوات.. ولا مفر من الوحدة العربية

علق اللواء أسامة كبير، المستشار بكلية القادة والأركان والخبير العسكري، أن الضربة الإيرانية على إسرائيل كانت عادية وبدون استراتيجية، موضحًا أن ضربة إيران على إسرائيل لم يكن هدفها تحقيق إصابة مؤكدة.

وقال أسامة كبير، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتى»، عبر قناة «صدى البلد»، إن هناك أزمات اقتصادية كبيرة في إيران، مضيفا: «ضربة إيران ليست فشنك، ولكن اختبار بالونة قوة، وعند المقارنة بين الضربة الإيرانية والإسرائيلية؛ تبدو أن الضربات الإسرائيلية أكثر تأثيرًا من الإيرانية".

وتابع: "إسرائيل لولا دعم أمريكا ما كانت تحارب في غزة أكثر من شهرين، ولم تكن تصل للحرب مع إيران، ولكنها تحصل على دعم استخباراتي وأسلحة وذخيرة وغيرها، بالإضافة إلى أن إسرائيل قد تؤثر على أمريكا، ولكن القرار الرئيسي في يد أمريكا.



شعبة الذهب: تذبذب الأسعار مستمر بسبب التوترات العالمية

أكد هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن سوق الذهب يشهد حالة من التذبذب الملحوظ خلال الفترة الحالية، نتيجة استمرار الاضطرابات السياسية والاقتصادية على مستوى العالم، مشيرا إلى أن المعدن الأصفر يتفاعل بشكل مباشر مع الأحداث الدولية سواء بالصعود أو الهبوط.



"منتجي الدواجن": إنتاج البيض تجاوز الاكتفاء الذاتي بنسبة تصل إلى 40% وأسهم في تراجع الأسعار

قال أحمد نبيل، رئيس شعبة بيض المائدة باتحاد منتجي الدواجن، إنّ أسعار البيض تشهد تراجعاً منذ بداية العام نتيجة زيادة الإنتاج إلى مستويات تجاوزت الاكتفاء الذاتي بنسبة تتراوح بين 30% و40%، موضحاً أن البيض سلعة طازجة غير قابلة للتخزين، ما يؤدي إلى انخفاض الأسعار مع زيادة المعروض في الأسواق.



أحمد موسى: نتنياهو لا يتحرك دون ضوء أخضر أمريكي

علق الإعلامي أحمد موسى على الهجمات الإيرانية الأخيرة التي شنتها طهران على تل أبيب، مؤكدًا أن ضربة إيران لم تؤثر على أي شيء.



100 جنيه وللأجانب فقط | الضرائب ترد على شائعات رسم مغادرة البلاد

أكد رجب محروس مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه لا صحة لفرض رسوم إضافية على مغادرة الدولة، مضيفا أن رسوم مغادرة البلاد قيمتها 100 جنيه فقط، وهذا الرسم موجود وفقا للقانون القائم ولم يتم تعديله.

أحمد موسى: من يتحدثون عن الدعم النقدي ليس لديهم معلومات

علق الإعلامي أحمد موسى، على الهجوم ضد الدعم النقدي من أحد الشخصيات، مشيرا إلى أن الدعم النقدي يتم بقواعد ونظام واضح ومحدد.



نقابة الأطباء: الادعاءات الطبية غير الموثقة تهدد صحة المواطنين

حذّر الدكتور خالد أمين، الأمين العام لنقابة الأطباء من خطورة تداول معلومات طبية غير مستندة إلى أسس علمية عبر المنصات الرقمية، مؤكدة أن تشخيص الأمراض أو تقديم العلاجات دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة يعد مخالفة يعاقب عليها القانون.



صاحبة شقة التمكين المدمرة: طليقي حرم بنتي من الثانوية العامة رغم تفوقها.. فيديو

كشفت السيدة نعمة صاحبة واقعة "شقة التمكين المدمرة" بكفر الشيخ، تفاصيل صدمتها بعد دخول الشقة، مؤكدة أنها فوجئت بتحولها إلى ما يشبه "كوم تراب" نتيجة التلفيات الواسعة التي لحقت بها.



سر حذف فيديوهات الراحلة سهام جلال من تيك توك.. شقيقها الطبيب ينهار ويكشف السبب وموقف العائلة

كشف خالد جلال، شقيق الفنانة الراحلة سهام جلال، سر حذف فيديوهات الراحلة سهام جلال من تيك توك، مشيرا إلى أن هذا الأمر يرجع لأسباب واضحة.