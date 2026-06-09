ماذا يحدث في امتحانات الاعدادية؟.. الهندسة بدلا من الرسم في آخر لحظة

كشف مصدر مسؤول بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية، إحباط محاولة تسريب امتحان مادة الهندسة للمرحلة الإعدادية، واتخذت إجراءات فورية لحماية حقوق الطلاب وحرصا على تكافؤ الفرص بين الطلاب.

تبديل الامتحانات لمنع تسريبها

وأوضح المصدر، أنه تم اليوم البدء بمادة التربية الفنية، كما تم تاجيل امتحان مادة الهندسة إلى الفترة الثانية مع اتخاذ كافة التدبير اللازمة.

ويؤدي طلاب الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الإسكندرية، اليون، امتحان مادتي الهندسة والتربية الفنية ضمن امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وذلك في إطار استمرار ماراثون امتحانات نهاية العام.

وأكد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والتنظيمية داخل اللجان، والتي تشمل أعمال التطهير والتعقيم المستمر، وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة، واستخدام أجهزة الكشف الحراري، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال رصد أي حالات مرضية، فضلًا عن التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والأحياء والمرافق لضمان سير العملية الامتحانية في أجواء هادئة ومنظمة.

يأتي ذلك وفق الجدول الرسمي المعتمد من مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، والتي تواصل متابعة سير الامتحانات داخل اللجان من خلال غرف العمليات المركزية والفرعية بالإدارات التعليمية.

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات للفصل الدراسي الثاني 111652 طالبًا وطالبة، منهم 56979 بنين، و 54673 بنات، موزعين على 333 لجنة امتحانية، بإجمالي عدد ملاحظين يبلغ عددهم 14506.