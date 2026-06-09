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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

صافرة مصرية لكوريا الجنوبية والتشيك وحضور سعودي لكندة والبوسنة الهرسك بكأس العالم 2026

مين عمر
مين عمر
إسلام مقلد

أعلنت لجنة الحكام التابعة لـ الاتحاد الدولي لكرة القدم الطواقم التحكيمية المكلفة بإدارة عدد من مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

أمين عمر يمثل التحكيم المصري

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة كوريا الجنوبية أمام التشيك ضمن منافسات المجموعة الأولى إلى الحكم المصري أمين عمر، في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي يحظى بها التحكيم المصري على الساحة الدولية.

ومن المقرر أن تقام المباراة فجر الجمعة 12 يونيو ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الأولى التي تضم أيضًا منتخبي المكسيك وجنوب أفريقيا.

طاقم تحكيمي مصري متكامل

ويعاون أمين عمر في إدارة اللقاء كل من محمود أبو الرجال كمساعد أول، وأحمد حسام طه كمساعد ثانٍ، بينما يتولى محمود عاشور مسؤولية تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR).

كما يضم الطاقم التحكيمي الحكم الكوستاريكي خوان كالديرون حكمًا رابعًا، ومواطنه خوان كارلوس مورا حكمًا احتياطيًا.

تعيينات أخرى في الجولة الأولى

وفي مباراة كندا أمام البوسنة والهرسك، اختارت لجنة الحكام الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو لإدارة اللقاء.

ويعاونه كل من خوان بابلو بيلاتي وجابرييل تشادي، فيما يتولى السعودي خالد الطريس مهمة الحكم الرابع، ويعاونه محمد البكري حكمًا احتياطيًا.

 

الهولندي ماكيلي لمباراة أمريكا وباراجواي

كما قررت لجنة الحكام إسناد إدارة مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية أمام باراجواي إلى الحكم الهولندي داني ماكيلي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات.

 

مشاركة تاريخية في مونديال استثنائي

وتنطلق منافسات كأس العالم 2026 يوم 11 يونيو الجاري وتستمر حتى 19 يوليو المقبل، في نسخة تاريخية تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى، وسط ترقب جماهيري عالمي لانطلاق البطولة الأكبر في عالم كرة القدم.

لجنة الحكام الاتحاد الدولي لكرة القدم الحكام بطولة كأس العالم 2026 كأس العالم 2026 أمين عمر

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