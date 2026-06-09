حكيمي يتصدر ومرموش وصلاح في المشهد.. أغلى نجوم العرب يشعلون مونديال 2026

مع اقتراب انطلاق منافسات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تتجه أنظار الجماهير العربية نحو نجومها المنتشرين في أكبر أندية العالم والذين يستعدون لخوض تحدٍ جديد في النسخة الأكبر بتاريخ البطولة التي تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى.

وتحمل النسخة الجديدة من المونديال طموحات استثنائية للمنتخبات العربية الثمانية المشاركة خاصة بعد الإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022 عندما أصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ الدور نصف النهائي فاتحًا الباب أمام أحلام جديدة تتجاوز حدود المشاركة المشرفة إلى المنافسة الحقيقية على الأدوار المتقدمة.

وتؤكد الأرقام الصادرة عن موقع "ترانسفير ماركت" العالمي أن الكرة العربية تعيش واحدة من أفضل فتراتها على الإطلاق بعدما نجح عدد كبير من اللاعبين العرب في فرض أنفسهم داخل أكبر الدوريات الأوروبية لترتفع قيمهم السوقية بشكل غير مسبوق قبل انطلاق الحدث العالمي.

حكيمي يتربع على العرش العربي

ويتصدر المغربي أشرف حكيمي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي قائمة أغلى اللاعبين العرب المشاركين في كأس العالم 2026 بعدما وصلت قيمته السوقية إلى 80 مليون يورو ليواصل تأكيد مكانته كأحد أفضل الأظهرة في العالم وأحد أبرز نجوم الكرة العربية خلال السنوات الأخيرة.

ويعد حكيمي أحد أبرز الوجوه التي تعول عليها الجماهير المغربية لمواصلة كتابة التاريخ في المونديال بعدما كان أحد أبرز عناصر الإنجاز التاريخي الذي تحقق في قطر.

مرموش يواصل الصعود.. وصلاح يحافظ على مكانته

ويأتي عمر مرموش في المركز الثاني بقيمة سوقية بلغت 50 مليون يورو ليؤكد نجم مانشستر سيتي الإنجليزي المكانة الكبيرة التي وصل إليها في الكرة الأوروبية بعدما تحول إلى أحد أبرز اللاعبين المصريين خلال السنوات الأخيرة.

ويتساوى مرموش في القيمة السوقية مع المغربي أيوب بوعادي لاعب ليل الفرنسي والذي يعد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الأوروبية.

ورغم تراجع قيمته السوقية إلى 22 مليون يورو بسبب عامل العمر يبقى محمد صلاح أحد أهم نجوم البطولة وأبرز الأسماء العربية في تاريخ كرة القدم حيث لا تزال الجماهير المصرية تعول عليه لقيادة الفراعنة نحو تحقيق إنجاز تاريخي خلال مشاركتهم في كأس العالم.

المغرب تفرض هيمنتها على القائمة

وتكشف قائمة أغلى اللاعبين العرب عن التفوق الواضح للكرة المغربية حيث يسيطر اللاعبون المغاربة على نصف المراكز العشرين الأولى وهو ما يعكس نجاح المشروع الكروي المغربي خلال السنوات الماضية.

فإلى جانب حكيمي وبوعادي تضم القائمة إسماعيل صيباري وعبد الصمد الزلزولي وبلال الخنوس وإبراهيم دياز وشمس الدين طالبي ونائل العيناوي وسمير المرابط ونصير مزراوي وزكرياء الوردي وهي أسماء تؤكد حجم الجودة التي يمتلكها المنتخب المغربي قبل المونديال.

الجزائر حاضرة بقوة

كما فرضت الجزائر حضورها عبر مجموعة من اللاعبين الذين تألقوا في الدوريات الأوروبية الكبرى يتقدمهم إبراهيم مازة بقيمة سوقية تبلغ 45 مليون يورو وريان آيت نوري بقيمة 40 مليون يورو إضافة إلى أمين غويري وأنيس حاج موسى ومحمد عمورة وفارس شايبي.

ويعكس هذا الحضور استمرار قدرة الكرة الجزائرية على إنتاج المواهب القادرة على المنافسة في أعلى المستويات الأوروبية.

تونس تراهن على المجبري

أما المنتخب التونسي فيمثل حنبعل المجبري أبرز عناصره من حيث القيمة السوقية حيث تبلغ قيمته 15 مليون يورو ويأمل لاعب بيرنلي الإنجليزي في قيادة "نسور قرطاج" إلى مشاركة مختلفة خلال البطولة العالمية.

أغلى 20 لاعبًا عربيًا في كأس العالم 2026

يتصدر المغربي أشرف حكيمي القائمة بقيمة سوقية تبلغ 80 مليون يورو يليه المصري عمر مرموش والمغربي أيوب بوعادي بقيمة 50 مليون يورو لكل منهما.

ويأتي الجزائري إبراهيم مازة في المركز الرابع بقيمة 45 مليون يورو بينما يتقاسم كل من المغربي إسماعيل صيباري والمغربي عبد الصمد الزلزولي والجزائري ريان آيت نوري المركز الخامس بقيمة 40 مليون يورو.

ويظهر المغربي بلال الخنوس والمغربي إبراهيم دياز بقيمة 35 مليون يورو لكل لاعب فيما يحتل الجزائري أمين غويري المركز العاشر بقيمة 28 مليون يورو.

كما تضم القائمة المغربي شمس الدين طالبي بقيمة 25 مليون يورو والمغربي نائل العيناوي والجزائري أنيس حاج موسى بقيمة 23 مليون يورو لكل منهما.

ويأتي محمد صلاح والمغربي سمير المرابط بقيمة 22 مليون يورو يليهما الجزائري محمد عمورة بقيمة 20 مليون يورو ثم المغربي نصير مزراوي بقيمة 18 مليون يورو والمغربي زكرياء الوردي بقيمة 17 مليون يورو.

ويختتم التونسي حنبعل المجبري والجزائري فارس شايبي قائمة العشرين الأغلى عربيًا بقيمة 15 مليون يورو لكل منهما.

فرنسا تتصدر عالميًا

وعلى مستوى المنتخبات يتصدر المنتخب الفرنسي قائمة أغلى المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 بقيمة سوقية تصل إلى 1.52 مليار يورو مدعومًا بكوكبة من النجوم يتقدمهم كيليان مبابي.

ويأتي المنتخب الإنجليزي في المركز الثاني بقيمة 1.36 مليار يورو يليه المنتخب الإسباني بقيمة 1.22 مليار يورو ثم البرتغال بقيمة تتجاوز مليار يورو.

أما المنتخب الأرجنتيني حامل لقب النسخة الماضية فيحتل المركز الثامن بقيمة سوقية تبلغ 782.5 مليون يورو رغم نجاحه في التتويج بلقب مونديال قطر 2022 على حساب فرنسا.

طموحات عربية كبيرة

ومع اقتراب ضربة البداية تبدو الجماهير العربية متفائلة بقدرة نجومها على تقديم نسخة استثنائية من كأس العالم في ظل امتلاك العديد من المنتخبات العربية عناصر محترفة في أقوى الدوريات الأوروبية.

وبين خبرة محمد صلاح وتألق عمر مرموش وقيادة أشرف حكيمي لجيل مغربي ذهبي وطموحات نجوم الجزائر وتونس تنتظر الجماهير العربية ما إذا كانت نسخة 2026 ستشهد إنجازًا جديدًا يضاف إلى سجل الكرة العربية أم أن مفاجآت المونديال ستكتب فصلاً جديدًا من حكاياتها المعتادة.